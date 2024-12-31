أعلن تطبيق سهم، منصة التداول المميزة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، أن أكثر من مليون مستخدم انضموا إليه في عام واحد فقط. وأكدت المنصة أن هذا الإنجاز محوري ومهم في النمو السريع للتطبيق وفي إحداث التحول في المشهد الاستثماري المحلي.

وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لشركة سهم كابيتال هديل بديري: «إن الوصول إلى هذا العدد من المستخدمين خلال العام الأول لانطلاق تطبيق سهم يُعد إنجازاً استثنائيّاً. نحن فخورون جدّاً بهذه الرحلة، وندين بهذا النجاح إلى ثقة ودعم مستخدمي سهم وشركائنا الذين يشكلون جزءاً أساسيّاً من هذا النجاح».

منصة مصممة للمستثمرين السعوديين



وأضافت هديل: «أتت فكرة تطبيق سهم استجابةً لطلب المستثمرين المحليين بوجود منصة تداول تتحلى بمزايا أكثر ذكاءً وتسمح بإضفاء الطابع الشخصي للمستخدم عليها، بحيث تربطهم بسلاسة بالسوق السعودية سريعة النمو، المدعومة برؤية المملكة 2030، وهذا التحول منحنا فرصة ممتازة لتلبية احتياجات مستخدمينا».

وجرى التركيز منذ الشروع في بناء التطبيق على تصميم منصة موجهة خصيصاً للمستثمرين السعوديين، فجاء تطبيق سهم ليتيح للمستخدمين وصولاً سلساً إلى كل من الأسواق السعودية والأمريكية، ويوفر لهم بيانات السوق الفورية لحظة بلحظة، ويمنحهم معلومات متعمقة حول الشركات التي يهدفون للتداول بأسهمها، وأخباراً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فضلاً عن موارد تعليمية وأدوات تحليل متقدمة، كل ذلك في تطبيق واحد.

وأدى نهج التركيز على المستخدم إلى انتشار واسع النطاق لتطبيق سهم، وأكسبه مكانة مرموقة بعد أن أصبح ثالث أكثر التطبيقات المالية المجانية تحميلاً على متجر «جوجل بلاي» في المملكة العربية السعودية، وذلك في غضون أشهر قليلة فقط من إطلاقه.

كما قالت المدير العام لشركة سهم كابيتال هديل: «مستخدمونا هم جوهر كل ما نقوم به وملاحظاتهم وتعليقاتهم هي ما تدفعنا إلى الاستمرار في الابتكار». وأضافت: «من خلال ورش العمل المنتظمة وخدمة العملاء التي نقدمها للمستخدمين، نحرص على تلبية احتياجاتهم وتحسين تجربتهم في التداول مع كل تحديث نقوم به على التطبيق».

التطور القائم على التكنولوجيا

وأوضحت هديل أنه في عام واحد فقط طرحت المنصة أكثر من 20 تحديثاً أساسيّاً، تضمنت مزايا مثل «الاشتراك في الاكتتابات» و«خيارات المؤشرات» و«تمويل المرابحة». وأضافت: «أن البنية التحتية التكنولوجية القوية تمكّننا من طرح مزايا جديدة وتحسين المزايا القائمة بسرعة، ما يضمن مواكبة متطلبات المستخدمين».

ويؤثر نهج «سهم» القائم على التكنولوجيا في كل جانب من جوانب تجربة المستخدم، ابتداء من وضع المزايا ووصولاً إلى المحتوى المخصص. فإذا كان هناك اهتمام متزايد بالاكتتابات، مثلًا، تُعطى ميزة «الاكتتاب» الأولوية على الصفحة الرئيسة ضماناً للوصول السريع. وتقف وراء هذا التخصيص الديناميكي تكنولوجيا متقدمة تساعد على فهم سلوك المستخدم وتكييف التطبيق لتلبية تفضيلاته الفردية.

تمكين المستثمرين من خلال التكنولوجيا

ومضت هديل إلى القول: «نرى في سهم أن كل مستثمر يجب أن يمتلك الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة والتحكم في مستقبله المالي؛ لذا نلتزم بتزويد مستخدمينا ببيانات ومعلومات شاملة حول السوق واقتراحات مخصصة لهم تساعدهم على تحديد الفرص وإدارة محافظهم الاستثمارية والتداول بطريقة فعالة».

كذلك، أبرمت «سهم» في وقت سابق من عام 2024، شراكة مع مجموعة «تداول» لرعاية مبادرة للتثقيف المالي تقام تحت عنوان «استثمر بوعي»، وتهدف إلى مد المستثمرين المستقبليين بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة لنجاحهم. وتلتزم «سهم»، باعتبارها الراعي الحصري لهذه المبادرة، بتعزيز التثقيف المالي ومساعدة المستثمرين السعوديين على بناء أساس قوي للنجاح على المدى البعيد.

وأعربت هديل بديري عن امتنانها للثقة التي يضعها المستخدمون في منصة سهم، مؤكدة مواصلة السعي لخدمتهم بأفضل الأدوات وأرقى مستويات الدعم. وانتهت إلى القول: «بينما نتطلع إلى المليون التالي من المستخدمين، يظل تركيزنا منصباً على إبقاء مستخدمينا في المقام الأول، مع حرصنا على الاستمرار في تطوير منتجات وابتكار مزايا جديدة لمواكبة التطور المستر في السوق الاستثماري».

احتفالاً بهذا الإنجاز الرائع في الوصول إلى أكثر من مليون مستخدم، تُطلق سهم كابيتال حملة «مليون ريال سعودي نقداً من منصة سهم»، التي تقدم جوائز نقدية بقيمة مليون ريال سعودي، إضافة إلى أسهم مجانية، قسائم استرداد نقدية، والمزيد لعملاء سهم المميزين.

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