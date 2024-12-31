أعلنت وزارة التجارة استدعاء 9898 سيارة كيا «Cato»، موديل 2021 - 2024، لوجود خلل في آلية التحذير لنظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) قد يؤدي إلى عدم إرسال تحذير في لوحة العدادات مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة الجبر التجارية على الرقم المجاني (8004400100)، والشركة الأهلية للتسويق على الرقم المجاني (8001010010) لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).