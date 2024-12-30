كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقرير أصدرته أخيراً (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) أن إصابات العمل التي يغطيها الاشتراك في فرع الأخطار المهنية تشمل 4 أنواع من الحوادث التي تقع على المشترك، وهي: «أثناء العمل أو بسببه، أثناء تنقل العامل بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبت أنها ناجمة عن العمل، الإصابة أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد أو العكس».

ويعد الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلزامي من صاحب العمل على كل العاملين، وتبلغ نسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل بالكامل، ويقدم فرع الأخطار المهنية نوعين من المنافع «التعويضات النقدية، العناية الطبية».

وعن تفاصيل مهل الإبلاغ عن إصابة العمل على كل من «المشترك، وصاحب العمل»، يلزم المشترك للحصول على التعويض بضرورة إبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض المهني عبر إبلاغه عن طريق حسابه في التأمينات، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ التأمينات الاجتماعية عن إصابات العمل خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة عن طريق حسابه في التأمينات أعمال.

وفي ما يختص بأنواع الأخطار المهنية، شملت 6 أنواع من الأخطار، وهي: «الكيميائية كالغاز والأبخرة والغازات، بيولوجية كالفايروسات، فيزيائية مثل الضجيج، ميكانيكية كالقطع والسحق، وكهربائية وتشمل تماس التوصيلات الكهربائية، الحريق مثل الذي ينتج عن سوء تخزين مواد قابلة للاشتعال».

وعن مقارنة إحصاءات السلامة والصحة المهنية في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، فقد شملت زيادة 19.5% في عدد المنشآت المسجلة النشطة، و11.6% زيادة في عدد المشتركين، و9.5% انخفاض حالات العجز والوفيات، و32,500 منشأة تلقت الدعم لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وأكثر من 100 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية صادرة لأصحاب العمل.