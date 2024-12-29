عقدت اليوم أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – القطري برئاسة مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم بن يوسف المبارك، ووكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر محمد بن حسن المالكي، وبحضور ومشاركة مسؤولي الشركات والتنفيذيين وقادة الأعمال.

واستعرضت أعمال الطاولة الشراكات الاستثمارية في البلدين الشقيقين وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية والصناعة والتعدين والتشييد والبناء والسياحة والطيران والخدمات الصحية، كما تخللت الاجتماع عروض تقديمية لـ«استثمر في السعودية» و«استثمر في قطر» بهدف تعريف المستثمرين والشركات من البلدين ببيئة الأعمال وفرص الاستثمار في كلا البلدين.

مما يذكر أن أعمال الطاولة المستديرة تأتي امتدادًا لمخرجات وأعمال لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية السعودية القطرية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، برئاسة مشتركة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.