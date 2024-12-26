أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس، تسجيل الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 12.7% إلى نحو 25.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 5.1% إلى نحو 19.4 مليار ريال، كما زادت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.1% في الفترة نفسها.وبحسب بيانات النشرة، انخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 10.7% إلى نحو 92.78 مليار ريال، عن شهر أكتوبر 2023، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 17.2% إلى 67.4 مليار ريال.وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 78.39% في شهر أكتوبر 2023 إلى 72.6% في شهر أكتوبر 2024.وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 3.8% وعند النظر للميزان التجاري السلمي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28.6% عن شهر أكتوبر 2023.وبلغ الفائض التجاري نحو 20.77 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقابل نحو 29.08 مليار ريال في أكتوبر 2023.وارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أكتوبر 2024، إذ بلغت 35.2% مقابل 30.1% في شهر أكتوبر 2023 نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية، إذ بلغت 12.7% مقابل الانخفاض في الواردات الذي بلغ 3.8% خلال هذه الفترة.وتعد منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير النفطية، إذ شكلت 26.8% من إجمالي الصادرات غير النفطية، وقد انخفضت عن شهر أكتوبر 2023 بنسبة 3.7%، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تمثل 23.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية والتي انخفضت بنسبة 0.1% عن شهر أكتوبر 2023.في المقابل، كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها التي تشكل 25.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 6.9% عن شهر أكتوبر 2023، ثم معدات النقل وأجزاؤها، وهي تشكل 15.3% من إجمالي الواردات، التي انخفضت بنسبة 21.6% عن شهر أكتوبر 2023.