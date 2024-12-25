أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الباحة للدورة (1446_1450هـ)، صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم عبر نظام التصويت الإلكتروني وفقًا لنظام الغرف التجارية الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

وأسفرت نتيجة التصويت لمجلس إدارة الغرفة عن فوز 4 مترشحين في الانتخابات، وهم: سعيد بن صالح سعيد الغامدي، وماشي بن محمد خربطي العمري، وعمير بن جعفر محمد الغامدي، ومحمد بن عبد الله سعيد الغامدي.

وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقًا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.