أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، منح شركة أرامكو السعودية تصنيفاً قصير الأجل من الدرجة الأولى Prime-1، إضافة إلى تصنيف Prime-1 لبرنامج «US Commercial Paper» الخاص بالشركة بقيمة 10 مليارات دولار.وأكدت الوكالة، أن التصنيف طويل الأجل لشركة أرامكو عند «Aa3» لم يتغير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للشركة مستقرة.وأشارت «موديز» إلى أن أرامكو تتمتع بسيولة ممتازة، حيث يتجاوز رصيدها النقدي وتدفقاتها النقدية التشغيلية بشكل كبير احتياجاتها لتسديد استحقاقات الديون، والوفاء بالتزاماتها الاستثمارية، وتوزيعات الأرباح خلال الأشهر الـ 12 إلى الـ 18 القادمة.وأوضحت الوكالة، أن تصنيف أرامكو مرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة، ما يعني أن أي رفع للتصنيف السيادي قد يؤدي إلى تحسين تصنيف أرامكو، بشرط أن تواصل الشركة اعتماد سياسات مالية متحفظة والحفاظ على مؤشرات ائتمانية قوية.