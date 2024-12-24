أعلن اتحاد الغرف السعودية عن البدء في إجراءات تشكيل أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك، في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي اليوم، مع سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

واستعرض الجانبان بيئة وفرص الاستثمار بالبلدين، وعقد منتدى استثماري بالرياض، فضلاً عن تمكين المستثمرين الكويتيين من المشاركة في منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن مخرجات اللقاء مع السفير الكويتي تُمثّل مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوهاً بفرص الشراكة الواعدة بين قطاعي الأعمال.

من جانبه أعرب سفير الكويت لدى المملكة، عن تطلعه للوصول إلى تكامل اقتصادي شامل بين البلدين، منوهاً بما تشهده بيئة الاستثمار بالمملكة من تطور مما جعلها وجهة للمستثمرين من كل أنحاء العالم.

مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت بلغ 10 مليارات ريال عام 2023، منها 8.4 مليار ريال صادرات سعودية و 1.6 واردات كويتية.