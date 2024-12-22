حصلت شركة آل عثمان محامون ومستشارون، الرائدة في تقديم الخدمات القانونية في الرياض والمتخصصة في القانون التجاري، على 10 جوائز قانونية من أهمها حصولها على جائزة «أفضل شركة محاماة في المملكة لعام 2024» من منصة Acquisition International. تعد هذه الجائزة واحدة من الجوائز المهمة بين شركات المحاماة، وتعد تتويجًا لجهود فريقها المستمرة في تقديم خدمات قانونية بمعايير عالمية، ودورهم الفاعل في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.

وتضاف هذه إلى سجل جوائز الشركة لعام 2024 مثل جائزة أبرز شركات المحاماة في الولايات المتحدة الامريكية والصين والسعودية لعام 2024 من المحامين العالميين، وتصنيفها ضمن قائمة Legal 500 كواحدةٍ من أفضل شركات المحاماة في السعودية.

الجدير بالذكر أن الشريك المؤسس محمد آل عثمان حصل مؤخرًا على جائزة أفضل محامٍ تجاري في المملكة العربية السعودية لعام 2024 من منصة الاستحواذ العالمي، وحصل على جائزة خبير التقاضي التجاري من منظمة خبراء القانون العالمي.

وتتميَّز شركة آل عثمان بخبرتها في تقديم مجموعةٍ من الخدمات القانونية التي تدعم قطاع الشركات، أبرزها: التقاضي التجاري، حوكمة الشركات، الاندماج والاستحواذ، وإدارة العقود التجارية.

وفي حدث غير اعتيادي نجح المحامي التجاري محمد آل عثمان في إتمام صفقتي استحواذ متتاليتين في جلسة واحدة. الأولى تتعلق باستحواذ شركة أغذية عالمية على حصة 50% في شركة لوجستية سعودية، تليها استحواذ نفس الشركة اللوجستية على 70% من شركة تجارية ولوجستية سعودية أخرى. وهذا يسلط الضوء على الدور المحوري للمحامي التجاري في عمليات الاندماج والاستحواذ.

ويقود المحامي التجاري محمد آل عثمان نزاعًا تجاريًا معقدًا أمام مركز دبي للتحكيم الدولي، يتعلق بمشروع للبنية التحتية في الرياض. النزاع يجمع بين كبرى شركات الإنشاءات في المملكة وشركة استثمار عالمية في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، علق المحامي محمد آل عثمان، الشريك المؤسس والمدير العام للشركة:

«إن حصولنا على هذه الجوائز يعكس التزام فريقنا بتقديم خدمات قانونية استثنائية تلبي احتياجات عملائنا وتدعم تطلعاتهم. نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يُبرز قوة فريق العمل لدينا ودوره المحوري في تحقيق أهدافنا ورؤية المملكة 2030».

تُؤكد شركة آل عثمان للمحاماة أهمية اختيار شريك قانوني محترف لمواجهة التحديات القانونية في السوق التجاري.

وتتيح الشركة لعملائها التواصل معها عبر الرقم: 0535008888، أو مراسلتها عبر البريد الالكتروني info@alothmanlaw.sa كما يمكنهم زيارة موقعهم الإلكتروني للاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها الشركة: www.alothmanlaw.sa