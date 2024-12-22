أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي بضرورة تقليص فائضه التجاري مع الولايات المتحدة من خلال شراء النفط والغاز، وإلا سوف يفرض عليه رسوماً جمركية شاملة.وذكر ترمب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له «تروث سوشيال» صباح أمس الأول (الجمعة)، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعويض الفائض التجاري «الهائل» مع أمريكا عبر شراء النفط والغاز على نطاق واسع من بلاده، وفق ما نقلت شبكة «CNBC».وبلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي 131.3 مليار دولار عام 2022، وكانت أمريكا أكبر وجهة للصادرات الأوروبية في 2023، إذ استحوذت على 19.7% منها.استخدم ترمب سلاح الحرب التجارية ضد عدة دول من بينها الصين خلال ولايته الأولى، وظل يلوح بمعاودة الكرة في حملته الانتخابية الأخيرة بدعوى حماية المصالح الاقتصادية لبلاده.