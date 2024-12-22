أقر الكونغرس الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت)، مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.ووافق مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة.وسيتم إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، إذ من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانوناً.وكانت حزمة التمويل حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبيين.يذكر أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونغرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام القادم.