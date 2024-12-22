تنطلق اليوم (الأحد) أعمال منتدى المدينة المنورة للاستثمار، الذي تنظمه الغرفة التجارية تحت شعار «استثمر في المدينة» بمقرها الرئيسي على مدار يومين.ويتضمن المنتدى عدة برامج وفعاليات، و4 جلسات حوارية متخصصة في عدة محاور تسلط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بحجم استثمارات يتجاوز 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) لأكثر من 10 قطاعات مستهدفة.ويستعرض المنتدى، أبرز المنجزات والمشاريع التنموية والاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، وأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية للمنطقة ودورها في دعم الاستثمار، وعدة محاور تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاع الزراعي والقطاع العقاري في منطقة المدينة المنورة.كما يهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشاريع التنموية الكبرى.ويستهدف المنتدى عدة فئات، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.