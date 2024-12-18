أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأربعاء)، نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثاني 2024.

وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغ 959,175 مشتغلًا خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 5.1% مقارنة بالربع نفسه من العام 2023، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين 245,905 مشتغلين، بنسبة مشاركة قدرها %25.6 من الإجمالي، بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 713,270 مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها 74.4% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.

وبينت أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية 831,076 مشتغلًا بنسبة مشاركة تعادل 86.6% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 128,099 مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها 13.4% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثاني من 2024.

وأضافت، أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.7% من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره %0.2 عنه في الربع المماثل من عام 2023، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.6% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره %0.5 عنه في الربع الثاني من 2023.

وأوضحت النتائج أن معدل إشغال الغرف في الفنادق بلغ 55.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، بارتفاع يقدر بـ %0.5 عنه في الربع الثاني من 2023، كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ما مقداره 52.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع يقدر بـ %1.5 عن معدل الربع نفسه من عام 2023.

وأفادت نتائج النشرة بأن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق 725.5 ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة انخفاض 0.4% عنه في الربع المماثل من عام 2023، كما سجَّل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 254.3 ريال سعودي خلال ذات الربع، بنسبة ارتفاع قدرت بـ 15.2% عنه في الربع الثاني من عام 2023.

وأظهرت أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ 5.2 ليالٍ خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 17.6% عنه في الربع المماثل من 2023، كما سجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال ذات الربع، بنسبة انخفاض قدرت بـ 10.9% عنه في الربع الثاني من عام 2023.

يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثاني من 2024 تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.