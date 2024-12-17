تشارك الشركة السعودية للكهرباء كشريك رسمي في ملتقى صناع التأثير، الذي يُعقد في الرياض خلال 18-19 ديسمبر الجاري، تحت شعار «حيث يُصنع الأثر»، تأكيدًا لالتزامها المستمر بدعم الفعاليات الوطنية النوعية وتعزيز دورها كشريك رئيسي في صياغة مستقبل المملكة الطموح من خلال توفير الطاقة والابتكار في كل مشروع وطني.

وتأتي هذه المشاركة لإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به «السعودية للكهرباء» في بناء الحاضر وصياغة ملامح المستقبل، حيث يعرض جناح الشركة مساهماتها الاستراتيجية في تحسين جودة الحياة، بدءًا من دعم المشاريع الوطنية العملاقة التي تعكس طموحات الوطن، وصولًا إلى التأثير المباشر في حياة مشتركيها.

وإيمانًا منها بأن الأثر يتجاوز مجرد تقديم الخدمات، تولي «السعودية للكهرباء» اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع والبيئة من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. هذه الجهود تؤكد رؤية الشركة في تحقيق التوازن بين الابتكار والالتزام المجتمعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وتعكس مشاركة الشركة في ملتقى صناع التأثير دورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية، حيث تؤكد حرصها على أن تكون دائمًا «حيث يُصنع الأثر»، مواكبة لتطلعات المملكة وطموحات أبنائها نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.