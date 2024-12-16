تعلن شركة الثروة الأولى العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة مزاد استثنائي «أكنان الرياض الحضوري» المدمج لستّة عقارات بأحياء العارض، الخير، النرجس، الربوة، العليا، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 4:00 مساءً. حضورياً في قاعة التخصصي بمدينة الرياض وإلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات.

ومزاد «أكنان الرياض الإلكتروني» لـ42 عقاراً بأحياء متنوعة نمار، الشفاء، العريجاء، العريجاء الغربية، المصفاة، المهدية، النسيم، البدر، طويق، لبن، بمساحات تبدأ من 329.5 متر مربع الأربعاء 18 ديسمبر في تمام الساعة 10:00 صباحاً ويستمر حتى الإثنين 23 ديسمبر 2024 من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 8:30 مساءً إلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات.

وتعدّ هذه الفرص مميزة للمستثمرين، وتلبي العقارات تطلعات المستثمرين والمطورين بمختلف اهتماماتهم، سواء في الاستخدام السكني أو التجاري.

وتستهدف العقارات شريحة المستثمرين بالمشاريع المدرة للدخل.

وتدعو شركة الثروة الأولى العقارية الراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة للتواصل على الأرقام التالية:

0542430000، 0550444360، 920003566