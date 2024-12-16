أكد نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الرقمية البولندي كشيشتوف غافكوفسكي أن 30 شركة بولندية تعمل حاليًا على فتح مقرات لها بالمملكة، وأن حكومة بلاده مستعدة لدعم المشاريع والاستثمارات السعودية في بولندا وتقديم كل الضمانات والتسهيلات لها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعدد من المستثمرين السعوديين بمقر الاتحاد بمشاركة مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية من البلدين.

وقال «غافكوفسكي» إن تجربة المملكة في مجال التقنية والرقمنة والذكاء الاصطناعي تمثل تجربة ملهمة ونموذجًا يحتذى به في الشرق الأوسط، وكشف حصول عدد من الشركات البولندية على تراخيص لفتح مقرات وفروع لها بالمملكة.

من جهته، أوضح مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة أفضل شريك لبولندا في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بما تملكه من بنية تحتية رقمية هي الأفضل عالميًا، لافتًا النظر إلى فرص التعاون بمجال الأمن الغذائي والزراعة والاستفادة من موقع بولندا الإستراتيجي لوصول الشركات السعودية للسوق البولندية والأسواق العربية.

بدوره بيَّن رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن اللقاء يأتي امتدادًا للنجاحات والمخرجات الإيجابية لزيارة وفد الاتحاد أخيرًا لبولندا، متطلعًا لمزيد من التعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين لرفع مستوى التبادل التجاري من مستوياته الحالية والمقدر بنحو 9 مليارات دولار إلى آفاق أرحب.

من جانبه أفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي عبدالله أبودبيل أن الشركات البولندية ستعمل على فتح مقرات لها بالمملكة خلال الربع الأول من العام 2025، مضيفًا أن المجلس يعمل على وضع خطة عمل مشتركة بالتعاون مع الجهات بالبلدين، وإقامة معرض للشركات البولندية بالمملكة.

وشهد اللقاء تقديم عروض من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات المناظرة ببولندا، تناولت الخدمات التي تقدمها تلك الجهات ومقومات البنية التحتية الرقمية بالبلدين والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات التقنية والتكنولوجيا والتحول الرقمي بالدولتين.