كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجود آليتين لاستيراد المركبات من قبل الأفراد ذاتيا، الأولى قدوم الفرد بالمركبة عبر المنافذ البرية، والثانية من خلال شحنها عبر تفويض شركة نقل، ولن يشترط تفويض مخلص جمركي لاستيراد مركبات الأفراد.

ووفقا لآلية استيراد الأفراد للمركبات بأنفسهم عبر المنافذ البرية، فيلزم القيام بـ9 خطوات وفقا للتسلسل الآتي: «إثبات ملكية الفرد للسيارة، الدخول على موقع الهيئة، ثم تقديم طلب الاستيراد الإلكتروني وطلب اللوحة المؤقتة، سداد رسوم الاستيراد، استلام اللوحة المؤقتة، فسح السيارة من المنفذ، معاينة المركبة وفحصها لدى المواصفات والمقاييس خلال 15 يوما، طباعة البطاقة الجمركية، التأمين على المركبة وإصدار الاستمارة».

أما عن آلية استيراد المركبات عبر شحنها مع شركات نقل وتشمل جميع المنافذ البرية والبحرية، فيتم العمل بنفس الخطوات الخاصة بدخول السيارة برياً مع المالك، باستثناء تقديم طلب استيراد وتفويض ناقل معتمد بدلا من تقديم الاستيراد الإلكتروني.

وعن الخطوات العملية المعتمدة لاستيراد المركبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، فسيلزم الدخول إلى الخدمات الرئيسية للبوابة واختيار الخدمات الجمركية، ثم الذهاب إلى خدمة «استيراد المركبات للأفراد»، وتسجيل الدخول عبر خدمة «نفاذ»، وتسجيل رقم هيكل المركبة، وستظهر تفاصيل المركبة في حال وجود معلوماتها لدى هيئة المواصفات والمقاييس كماركة المركبة ونوعها ونوع المحرك ووزن المركبة وموديلها، وكفاءة الطاقة ووزن السيارة بالطن، وفي حال عدم وجود تفاصيل المركبة يتم إدخالها يدويا، أما في حال كان البيان الإحصائي «بيان المقاصة» فيتم إدخال رقم الاستحقاق الخاص بالبيان الخليجي.

وفي حال كان الاستيراد عبر المنفذ البري سيطلب من الفرد المالك إثبات ملكية السيارة باسمه، والبيان الصادر من الدولة المصدرة، أما الاستيراد عبر المنفذ البحري فسيطلب من الفرد إثبات ملكية السيارة باسمه وبوليصة الشحن.

وستظهر في موقع الهيئة الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم اللوحة المؤقتة 300 ريال، والرسوم الإضافية 100 ريال.

وعند إتمام إرسال طلب استيراد المركبة، فسيتم إصدار رقم بيان، ورقم تتبع، ويتم السداد بعد صدور الموافقة على الطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر خدمتي «سداد» أو البطاقات الائتمانية، مع تحميل البيان الجمركي عقب السداد.

وسيلزم مالك المركبة التوجه إلى المختبر بعد الخروج من المنفذ لإتمام الفحص، وبعد صدور الموافقة سيتم اعتماد البطاقة الجمركية من الهيئة، وسيتمكن المالك من التأمين على المركبة والتوجه إلى الإدارة العامة للمرور لإصدار لوحة المركبة ورخصة السير.

يذكر أن ضوابط استيراد المركبات للأفراد تسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية، ومطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى السماح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين 20-50% من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن 20 ألف ريال، إضافة إلى منع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

* اشتراطات إدخال المركبة ذاتياً:

- تشمل المنافذ البرية والبحرية

- سداد الرسوم الجمركية والضريبة واللوحات

- عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

- اشتراط الفحص لدى المواصفات والمقاييس