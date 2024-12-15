دشنت «أسواق العثيم» الرائدة في مجال تجزئة المواد الغذائية حفل افتتاح الفرع 400 في حي السلامة بمدينة جدة وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية أ. محمد النعمي، والعديد من القادة في الشركة.

وصرح النعمي قائلاً: تواصل شركة أسواق العثيم ريادتها في التوسع والانتشار في قطاع التجزئة بالمملكة، ويعد افتتاح فرعنا الـ400 إنجازاً مهماً يعكس التزام الشركة بتوسيع حضورها في السوق السعودية، ويعزز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتقديم خدمات تجارية عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة، كما يعكس هذا التوسع نجاح استراتيجيتنا المستدامة ويؤكد مكانتنا الرائدة في السوق. لدينا حالياً 23 فرعاً في جدة، وهذا يمثل جزءاً من استراتيجيتنا للتوسع المدروس في المنطقة الغربية، التي تعد من أهم الأسواق بالنسبة لنا.

وأضاف النعمي أن خطتنا المستقبلية تهدف إلى زيادة عدد الفروع في مدن المنطقة الغربية، لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا وتوفير خيارات تسوق متكاملة وعالية الجودة. نحن ملتزمون بتعزيز تواجدنا في هذه المنطقة الحيوية بما يتماشى مع رؤيتنا للنمو وتقديم قيمة مضافة للمستهلكين.

ونشكر عملاءنا الكرام على ثقتهم المستمرة بنا، حيث نسعى في أسواق العثيم لمواصلة العمل لتحسين تجربتهم وتلبية احتياجاتهم، كما نؤكد على التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص عمل وتوسيع نشاطنا التجاري.