اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة مع وزير الدولة لشؤون الاتصالات بدولة الكويت عمر العمر، لتوسيع فرص الشراكة بين البلدين الشقيقين ضمن المجلس التنسيقي السعودي الكويتي، وتمكين رواد الأعمال ودعم الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي رقمي مستدام.

وفي لقاء آخر، اجتمع السواحة مع وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا، لمناقشة الشراكة في تطوير سياسات رقمية مستدامة وتعزيز الشمول الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم النمو الاقتصادي الرقمي عالميًا.

وفي ختام الاجتماعات، اجتمع السواحة مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين مارتن، لمناقشة توسيع الفرص في البنية التحتية الرقمية العالمية وتوظيف الابتكارات التقنية لدعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية على مستوى العالم.