أعلنت الهيئة العامة للنقل تسليم رخصتي تشغيل المسارين الأحمر والأخضر ضمن شبكة قطار الرياض لشركتي «مترو العاصمة كامكو» المشغلة للمسار الأحمر، و«ائتلاف فلو»، المشغلة للمسار الأخضر.

ويمتد المسار الأحمر على طول 25.3 كيلومتر، ابتداءً من جامعة الملك سعود وصولًا إلى مدينة الملك فهد الرياضية عبر طريق الملك عبدالله، بينما يمتد المسار الأخضر على طول 12.9 كيلومتر، من طريق الملك عبدالعزيز إلى طريق الملك عبدالله.

وأكدت الهيئة أن تسليم الرخص جاء بعد استيفاء الشركتين جميع المتطلبات والمعايير التشغيلية المعتمدة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها الرئيسي للإشراف على قطاع النقل السككي في المملكة، بما يضمن تشغيل شبكة قطار الرياض وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

ويتضمن الترخيص التزام المشغلين بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وكفاءة التشغيل، لضمان تقديم خدمات نقل عام متطورة تلبي احتياجات السكان وتعزز تجربة النقل العام في مدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة العامة للنقل لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، المتمثلة في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات نقل متقدمة ومستدامة تواكب تطلعات المستفيدين.