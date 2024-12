أعلنت مجموعة ميزوهو المالية اليابانية، أمس (الخميس)، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو.ويتيح الصندوق المسمى «One ETF FTSE Saudi Arabia Index» الاستثمار في أسهم السوق المالية السعودية، وأسسته وتديره شركة إدارة الأصول One Co. Ltd التابعة للمجموعة.يقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي- «PIF» ومجموعة ميزوهو المالية استثماراً أولياً رئيسياً في المؤشر، الذي تتجاوز قيمته السوقية المبدئية 15 مليار ين (100 مليون دولار أمريكي)، ما يجعله أكبر صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة طوكيو، متخصص بشكل حصري في السوق المالية السعودية.ويُعتبر إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد إنجازاً مهماً لتمكين وصول أكبر إلى سوق الأسهم السعودية، التي تشهد تنوعاً كبيراً في الفرص الاستثمارية، كما تعزز الخطوة العلاقات المتنامية بين صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين اليابانيين، وتفتح المجال لمزيد من الفرص الدولية، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال اليابانية والسعودية.وتسهم الشراكات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، ويُعد الإدراج جزءاً من برنامج استثماري أوسع نطاقاً تقوده مجموعة ميزوهو المالية، بالتزامن مع انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأول في طوكيو، الذي يجمع بين المؤسسات المالية والشركات المدرجة في كل من اليابان والسعودية.وأثنى مديرو صناديق استثمار صينية على موافقة بلدهم على أول صناديق مؤشرات متداولة تستثمر في الأسهم السعودية.وقالت شركتا هواتاي باينبريدج إنفيستمينتس وساذرن أسيت مانجمنت الصينيتان اللتان ستديران المنتجات بشكل منفصل، إن هذه المنتجات ستتبع صندوق المؤشرات المتداولة «سي إس أو بي» السعودية- المدرج في بورصة هونغ كونغ.وقالت دينج تشين الرئيس التنفيذي لشركة «سي إس أو بي»، إن هذه الموافقة ستزيد من التعاون بين السعودية والصين في أسواق رأس المال.وتعليقاً على إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو، أكد نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد: «تعد طوكيو مركزاً مالياً عالمياً، ولديها بالتالي مكانة مهمة في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين وصول المستثمرين إلى السوق المالية في المملكة، ستسهم شراكتنا مع ميزوهو وإطلاق صندوق المؤشرات المتداولة في توفير فرص واعدة للمستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم السعودي، والذي يعد من أكثر الأسواق المالية نمواً».