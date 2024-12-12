أطلقت شركة التعاونية للتأمين، أكبر شركات التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامج «InsurAi» الافتراضي لتسريع الأعمال، بالتعاون مع شركاء عالميين ومحليين بارزين؛ في مقدمتهم: غوغل، وPlug and Play، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومركز ريادة الأعمال الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في مسعىً لدعم ورعاية عددٍ من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي استحداث التعاونية لبرنامج تسريع الأعمال المبتكر تفعيلاً لالتزامها بتعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة الناجحة في المنطقة، حيث تتماشى رسالتها وأهدافها مع رؤية وطموحات التعاونية بتطوير حلولٍ متقدمة ترتقي بتجارب العملاء، وتبسّط عمليات التأمين.

وسيشهد برنامج «تحدي الابتكار» فعالياتٍ مكثفةٍ تستمر 12 أسبوعًا. واعتباراً من يوم 7 ديسمبر، ستتم دعوة الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المتطلعة للارتقاء بنماذج أعمالها للمشاركة في المسابقة ليستفيدوا من توجيهات الخبراء، وفرص التمويل المحتملة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وذلك من خلال مسارين رئيسيين؛ هما: الأتمتة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث سيتم اختيار 10 شركاتٍ ناشئةٍ واعدة لتحصل على دعم الخبراء العالميين، وتعزيز علاماتها التجارية، والمضي قدماً في المجالات التي تعمل فيها. وفي يوم العرض الختامي، المقرر في منتصف 2025، ستحصل الشركة الناشئة الفائزة على دعمٍ ماليٍ قدره 100000 دولار، وستمنح الشركة التي تحقق المركز الثاني دعماً قدره 75000 دولار، بينما ستحصل الشركة الفائزة بالمركز الثالث على مبلغٍ قدره 50000 دولار.

وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ عبدالله الشرقي، الرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي بشركة التعاونية، عن اعتزازه بهذه المبادرة الجديدة، قائلاً: «التعاون مع جهاتٍ رائدةٍ عالمية؛ مثل: غوغل وPlug and Play، إلى جانب «منشآت» و«كود»، يؤكد عزمنا الاستفادة من التقنيات المتقدمة، وروح ريادة الأعمال التي يتميز بها سوق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبرنامج «تحدي الابتكار» لن يكون مسابقةً فحسب؛ بل سيعمل أيضاً على تمكين الشركات الناشئة المشاركة من إنشاء المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً في القطاع بما يحقق طموحاتها ويعزز ريادتها. وسنسعى من خلال هذه المبادرة لتسخير إمكانات الكفاءات الوطنية، والنهوض بالتحول الرقمي والابتكار على المستوى الإقليمي».

ويستند برنامج تسريع الأعمال «InsurAi» إلى الشراكة بين التعاونية والعديد من الشركات الرائدة في القطاع، حيث تقدم غوغل أحدث تقنياتها وخبراتها الواسعة في مجال الابتكار الرقمي، بينما ستتولى Plug and Play، الرائدة في برامج تسريع الأعمال العالمية، إدارة برنامج تسريع الأعمال، وتوفير أفضل مستويات الإرشاد والدعم للجهات المشاركة، في حين ستعمل كلٌ من «منشآت»، و«كود» على تعزيز نطاق البرنامج وفعاليته من خلال التواصل الإستراتيجي مع المجتمع، ورصد الموارد اللازمة للنهوض بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في المنطقة، وصولاً إلى خلق بيئةٍ ديناميكيةٍ تدفع النمو في قطاعي التقنية وريادة الأعمال.

وينتظر أن يسهم برنامج تسريع الأعمال الذي أطلقته التعاونية في النهوض بمساهمتها في التحول الرقمي لقطاع التأمين، وتعزيز دورها كركيزة داعمة للتقدم التكنولوجي وريادة الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي.

ويمكن للمهتمين معرفة المزيد من المعلومات حول إجراءات التقديم وتفاصيل برنامج «تحدي الابتكار» بزيارة الرابط التالي: Insur AI Accelerator - Application Form