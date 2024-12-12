• فوز التعاونية بجائزتي «أفضل شركة تأمين عام»، و«أفضل شركة تأمين رقمي للعام» يضعها في الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• الفوز بهذه الجوائز المرموقة يؤكد التزام التعاونية بتقديم حلول تأمين استثنائية، وتبنيها أحدث التقنيات الرقمية في قطاع التأمين

• يضع هذا الفوز التعاونية في طليعة الشركات التي تعمل على تحويل خدمات التأمين، وخلق منظومة شاملة تتجاوز التأمين التقليدي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

• الإنجاز غير المسبوق سيكون له أثره الواضح في ترسيخ مكانة التعاونية كشركة رائدة في قطاع التأمين، ويسهم في تعزيز الثقة بالقطاع في المنطقة

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، فازت شركة التعاونية للتأمين بجائزتي «أفضل شركة تأمين عام»، و«أفضل شركة تأمين رقمي للعام»، في حفل توزيع جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. وتعد هذه الجوائز من بين أكثر الجوائز المرموقة في قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنظمها مجلة ميدل إيست إنشورنس ريفيو للتأمين في الشرق الأوسط سنوياً، وهي الآن في عامها الحادي عشر، وتعتبر على نطاق واسع معياراً للتميز والابتكار والريادة في هذا القطاع.

الفوز المشرف للتعاونية بالجائزتين يؤكد التزامها بتقديم حلول تأمين استثنائية وريادة في مجال التقدم الرقمي، ويأتي تتويجاً لجهودها المتواصلة في تقديم خدمات تأمينية متميزة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، ولتبنيها أحدث التقنيات الرقمية في قطاع التأمين. ويعكس الفوز بهذه الجوائز التزام التعاونية المتميز بوضع معايير جديدة في مجال تجربة العملاء والتقدم التكنولوجي وإدارة المخاطر والاستقرار المالي وحلول التأمين الشاملة.

فوز التعاونية بهذه الجوائز المرموقة أكد تميزها ومكانتها الرائدة في تقديم حلول تأمينية شاملة وشخصية لعملائها في مختلف مجالات الحياة، بدءاً من التأمين على المركبات وحتى التأمين على الممتلكات. وتضع هذه الإنجازات التعاونية في مكانة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعد هذا الإنجاز أيضاً دليلاً واضحاً على ثقة العملاء والشركاء في التعاونية، ويعزز من مكانتها كعلامة تجارية رائدة في قطاع التأمين في المنطقة.

وقد جاء هذا الإنجاز نتاجاً طبيعياً للجهود المكثفة التي ظلت تبذلها التعاونية في الاستثمار بالتقنيات الحديثة، حيث عملت التعاونية على تطوير وتطبيق أحدث التقنيات الرقمية في جميع عملياتها، مما ساهم في تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة. وأولت اهتماماً كبيراً لتحسين تجربة العملاء من خلال توفير قنوات متعددة للتواصل، وتبسيط الإجراءات، وتقديم دعم فني متواصل. وتسعى التعاونية باستمرار إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتواكب التطورات في السوق.

التعاونية لديها تاريخ حافل من التكريم في جوائز صناعة التأمين في الشرق الأوسط، بما في ذلك حصولها على لقب أفضل شركة تأمين عام في عام 2020. كما تم تكريمها بجائزة الابتكار في مجال التأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النهائيات الإقليمية لشركة التأمين الرقمي في سبتمبر 2024. ومن خلال فوزها بجائزة أفضل شركة تأمين عام للعام، فقد حافظت التعاونية على مركز الريادة في قطاع التأمين السعودي بحصة سوقية تبلغ 29% وزيادة بنسبة 59.4% في إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

تطبيق الحلول الرقمية المبتكرة للتعاونية أحدث ثورة في قطاع التأمين وعزز خدمة العملاء، حيث حقق هذا التطبيق الفائق معدل نجاح للمعاملات بنسبة 99.5% وتقييمات عالية للمستخدمين. تدمج هذه المنصة متعددة الأوجه بين مختلف الخدمات، بما في ذلك التطبيب عن بُعد وتوصيل الأدوية وغيرها من الخدمات، مما يوفر تجربة رقمية سلسة. ينعكس نجاح التطبيق في تقييم تجربته الرقمية المثير للإعجاب الذي حصل عليه بمعدل 4.5 نجمة فأكثر من أكثر من 120,000 تقييم من المستخدمين، مما يجعله التطبيق الأعلى تقييماً من حيث درجة التقييم وحجمه.

ومن المؤكد فإن هذا الإنجاز غير المسبوق سيكون له أثره الواضح في ترسيخ مكانة التعاونية كشركة رائدة في قطاع التأمين، ويسهم في تعزيز الثقة بالقطاع في المنطقة لنمو أعمالها، وحفاظها على النظام البيئي، فضلا عن تأكيد قدرة الشركات الوطنية على المنافسة على المستوى الإقليمي. ومن المتوقع أن يجذب هذا الإنجاز المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في نموه وتطوره. كما سيشكل هذا الفوز حافزاً للشركات الأخرى العاملة في قطاع التأمين على بذل المزيد من الجهود لتحسين أدائها وتقديم خدمات أفضل لعملائها.

فوز التعاونية بهذه الجوائز المرموقة إنجاز يستحق الاحتفاء به، ويدل على المكانة المرموقة التي تحتلها الشركة في قطاع التأمين بالشرق الأوسط.