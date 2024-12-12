حققت شركة «أجدان للتطوير العقاري» إنجازًا متميزًا بحصدها ثلاث جوائز مرموقة ضمن حفل جوائز Arabian Property Award 2024-2025، الذي أُقيم في دبي 4 ديسمبر 2024، والذي يعد من أبرز الجوائز في مجالات الابتكار والإبداع في القطاع العقاري على مستوى العالم. وحصلت «أجدان» ضمن فئات رئيسية وهي: جائزة التطوير للمشاريع السكنية «رسين سدرة»، وجائزة التطوير للمشاريع متعددة الاستخدامات، مشروع «إنفنيتي»، وأفضل مشروع ترفيهي «باي فرونت».

وتُعَدُّ هذه الجوائز شهادة على التميز الذي تتمتع به «أجدان» في ابتكار وتطوير مشاريع عقارية استثنائية تُحدث فرقًا ملموسًا في القطاع على مستوى المنطقة، حيث يتميز مشروع «رسين سدرة» الذي تطوره شركة «أجدان» بالتعاون مع مجموعة «روشن» على أكثر من 280 وحدة سكنية فاخرة، بستة تصاميم عصرية، بمساحات تصل إلى 394 مترًا مربعًا، في حي سدرة شمال الرياض، ليقدم لساكنيه تجربة فريدة لأسلوب حياة استثنائي بالقرب من الطبيعة وفق أعلى معايير الجودة، وفي مجتمع سكني متكامل يلبي كافة الاحتياجات.

ويمثل مشروع «إنفنيتي» تجسيدًا لرؤية «أجدان» في تطوير مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة. ويقع «إنفنيتي» على مساحة 45 ألف متر مربع بإطلالة على كورنيش مدينة الخبر ويتكون من 3 أبراج مصممة بطريقة هندسية مبتكرة، تضم أكثر من 480 وحدة سكنية فاخرة، ومحاطة بنحو 17 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والمائية التي تضيف جمالية للمكان.

ويعد مشروع «باي فرونت» الذي تطوره «أجدان» بالتعاون مع «مجموعة المهيدب»، على كورنيش مدينة الخبر، إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، حيث يضم المشروع أول شاطئ معياري في المملكة، بمساحة تزيد على 100 ألف متر مربع، ويحتوي على مجموعة من المطاعم الفاخرة، حيث تلتقي الهندسة المعمارية العصرية مع إطلالات بحرية لا محدودة، لتقدم أسلوب حياة لا مثيل له وتجربة مميزة للترفيه العائلي على كورنيش الخبر.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أجدان محمد بن عبدالمحسن العتيبي بأن «هذا الإنجاز هو شهادة على التزام «أجدان» بتقديم مشاريع عقارية متميزة تضيف قيمة حقيقية للقطاع العقاري في المملكة. فوزنا بهذه الجوائز يعكس تفانينا في تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار، ويحفزنا على الاستمرار في تقديم تجارب استثنائية تسهم في بناء مستقبل مشرق ومتطور بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير مستويات المعيشة في كافة القطاعات».

يذكر أن جوائز Arabian Property Awards تُقيَّم من قِبل لجنة تحكيم مستقلة تضم أكثر من 100 خبير عالمي في القطاع العقاري، وتركز عملية التقييم على عناصر التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة. وفي هذا السياق، تم ترشيح «أجدان» للحصول على الجوائز على المستوى المنطقة، ما يعكس مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري.

تدعو شركة «أجدان للتطوير العقاري» جميع المهتمين بتملك وحدات سكنية أو الاستثمار في مشاريعها الاستثنائية إلى زيارة موقعها الإلكتروني https://ajdan.com لاستكشاف التفاصيل وحجز الفرص المتاحة.