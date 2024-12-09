التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، بعددٍ من المستثمرين ورواد الأعمال، خلال زيارته إلى منطقة القصيم بالتزامن مع فعاليات شتاء السعودية، بمرافقة عددٍ من قيادات الوزارة، واستعرض خلال اللقاء الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي.

وأشار الخطيب إلى أن القصيم تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وتمثل نموذجاً متفرداً في مجال السياحة لما تتمتع به من تنوع طبيعي، إضافة لبُعد الوزارة التاريخي والتراثي، منوهاً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص بكونه المحرك الرئيسي لقطاع السياحة.

وأكّد أن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يعدّ من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة، لافتاً إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يعد إحدى المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، حيث يعمل على خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة 22%.