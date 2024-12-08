وسع البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في نوفمبر الماضي، منهياً توقفاً استمر 6 أشهر عن الشراء بعد أن ارتفعت أسعار المعدن الثمين إلى مستوى قياسي.وارتفعت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 160 ألف أونصة الشهر الماضي لتصل إلى 72.96 مليون أونصة، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة أمس (السبت).وكان البنك قد أضاف إلى احتياطياته لمدة 18 شهراً متتالياً حتى أبريل من هذا العام، مما ساهم في تعزيز قوة أسعار الذهب.ويظهر استئناف عمليات الشراء أن بنك الشعب لا يزال حريصاً على تنويع احتياطياته والتحوط ضد تراجع قيمة العملة، حتى مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية مرتفعة.ووصل الذهب إلى مستوى قياسي في أكتوبر، مدفوعاً بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، رغم ذلك فقد المعدن بعض مكاسبه بعد فوز دونالد ترمب بشكل حاسم، وتراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.ومع ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام، تراجع الطلب على الذهب بين المستهلكين الصينيين، وانهارت مبيعات السلع الكمالية مثل المجوهرات، بينما ظلت مبيعات سبائك الذهب والعملات المعدنية ثابتة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية ثرواتهم من ضعف الاقتصاد.