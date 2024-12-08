سجلت عملة البيتكوين أرقاماً قياسية في الفترة الأخيرة، إذ تجاوزت العملة المشفرة الأشهر في العالم حاجز الـ100 ألف دولار أخيراً، قبل أن تتراجع إثر موجة تصحيحية، وخلال السنوات العشر الماضية كانت البيتكوين ثاني أفضل استثمار ولم يتفوق عليها سوى سهم عملاق التكنولوجيا إنفيديا.وقال كبير استراتيجيي السوق لدى «كرياتيف بلانينغ» تشارلي بيليلو: «كم عدد الأسهم التي تفوقت على البيتكوين خلال السنوات العشر الماضية؟ سهم واحد فقط سهم إنفيديا».وأضاف بيليلو: «حقق سهم إنفيديا مكاسب بنسبة 28620% مقابل مكاسب قدرها 26180% للبيتكوين».ويحقق سهم إنفيديا أداءً استثنائياً في الفترة الأخيرة، وارتفع بأكثر من 197% منذ بداية عام 2024.وسلَّط الخبير الاقتصادي جون إرليخمان الضوء على نجاحات إنفيديا خلال العام الحالي قائلاً: «الشركة أضافت 2.3 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية في 2024».ونجحت إنفيديا في معالجات الذكاء الاصطناعي في القفز بالقيمة السوقية للشركة لتصبح ثاني أعلى شركة قيمة سوقية في العالم بنحو 3.35 تريليون دولار.وحققت إنفيديا إيرادات وأرباحاً قياسية في الربع الثالث من العام المالي 2024 - 2025، مدفوعة بشكلٍ رئيسي من إيرادات مراكز البيانات. وكشف بيان الشركة تحقيقها إجمالي إيرادات بلغ 35.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 27 أكتوبر 2024 ليدعم أداء السهم.