تنظم الهيئة السعودية للمهندسين منتدى «الهندسة وجودة الحياة»، بالشراكة الإستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك في مدينة الرياض يومي 16و17 من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس أحمد بن طريس الشيخ أن المنتدى يهدف إلى المساهمة الفعّالة، ودعم مستهدفات ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030، وتحديدًا جودة الحياة، حيث يسلط الضوء على الموضوعات المرتبطة بجودة الحياة من منظورها الهندسي، عبر استضافة أبرز الجهات والشخصيات ذات العلاقة للتحاور معها خلال المنتدى.

وأشار إلى أن المنتدى يوفر منصة للمهندسين والمهتمين بجودة الحياة لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة حول أحدث الابتكارات والتطورات في هذا المجال، من خلال استعراض أهم نماذج جودة الحياة التي تشهدها المملكة، وعرض المشاريع الهندسية والتقنية الجديدة التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وزيادة الوعي بأهمية دور القطاع الهندسي في تحسين جودة الحياة، وحل المشكلات المتعلقة بالصحة والبيئة والمجتمع.

وأكد أن الهندسة عنصر رئيس في تعزيز جودة الحياة، مما يحقق آثارًا اقتصادية واجتماعية إيجابية، من خلال تصميم المشاريع الهندسية وفق معايير ترفع من مستوى المعيشة، وتوفر بيئة صحية وآمنة، تعزز النمو الاقتصادي، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 في الوصول إلى مجتمع حيوي، ووطن طموح، واقتصاد مزدهر.

وشدد المهندس الشيخ على أن اختيار مدينة الرياض لإقامة المنتدى يأتي تتويجًا للجهود المبذولة لتحويلها إلى مدينة عالمية ذات مستوى عالٍ من جودة الحياة، حيث تتكامل جهود القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة جاذبة ومستدامة.

ولفت النظر إلى أن المنتدى يستهدف المهندسين وأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، والمعماريين والمخططين الحضريين، وممثلي القطاع الحكومي من الجهات المرتبطة بالإسكان، والتخطيط العمراني، والنقل، والمطورين العقاريين، والمستثمرين المهتمين بمشاريع تحسين جودة الحياة والبنية التحتية المستدامة، والشركات التقنية ومزودي الحلول الذكية، إضافة إلى الطلاب والمهندسين المتدربين، داعيًا الجميع إلى المشاركة في المنتدى، والاستفادة مما سُيطرح في الجلسات الحوارية وورش العمل، ومن المشاريع الهندسية والتقنية الجديدة التي ستعرض في المنتدى.

وأوضح أن جدول أعمال المنتدى يتضمن عقد أربع جلسات حوارية تناقش موضوعات «أثر جودة الحياة في تمكين الجهات الحكومية (الفرص والتحديات)»، و«جودة الحياة ورحلة التحول للمدن السعودية»، و«الرؤية المستقبلية الحضرية للتراث العمراني في استدامة التنمية السياحية»، و«أثر جودة الحياة في تمكين القطاع الخاص (الفرص والتحديات)».