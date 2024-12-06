واصل السعوديون رفع تداولاتهم في سوق الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، إذ اقتربت تداولاتهم من الوصول لمستوى 90 مليار ريال، بارتفاع سنوي ملحوظ بنسبة 110.5%، لتسجل تداولاتهم أعلى مستوى لها في 8 أرباع.بلغت قيمة تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية نحو 89.66 مليار ريال، وفقاً لما أكدته هيئة السوق المالية في نشرتها للربع الثالث، وسجلت تداولات السعوديين أعلى مستوى لها في عامين، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 110.5%، وبزيادة تجاوزت 47 مليار ريال، بعد أن سجلت 42.59 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.استحوذ سوق الأسهم الأمريكية على 98.66% من إجمالي تداولات السعوديين في الأسواق الخارجية عبر مؤسسات السوق المالية، إذ بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم الخارجية نحو 90.88 مليار ريال.سجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الأشهر التسعة من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي ارتفاعا بنسبة 30.6%، لتصل قيمة تلك التداولات 210.53 مليار ريال، مقارنة بـ161.25 مليار ريال للفترة ذاتها العام الماضي، لتزيد بما يعادل 49.29 مليار ريال.وعلى مستوى تداولات السعوديين بالأسواق الخارجية الأخرى خلال الربع الثالث من عام 2024، جاءت قيمة التداولات في الأسهم الخليجية بالمرتبة الثانية؛ بقيمة 813 مليون ريال (216.8 مليون دولار)، مسجلة انخفاضا سنوياً بنسبة 31.6%، مقابل 1.19 مليار ريال (317.07 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.وبلغت قيمة التداولات في الأسهم الآسيوية 46 مليون ريال (12.27 مليون دولار) مسجلة ارتفاعاً سنوياً بالربع الثالث من 2024 بنسبة 411.1% على أساس سنوي؛ إذ بلغت 9 ملايين ريال (2.4 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.بلغت قيمة التداولات في الأسهم الأوروبية 218 مليون ريال (58.13 مليون دولار) لتتراجع بنحو 39.8% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2024، فيما بلغت 70 مليون ريال (18.67 مليون دولار) بالأسهم العربية لترتفع بنسبة 112.1% على أساس سنوي.وارتفعت قيمة التداولات بالأسواق الأخرى بنحو 76.2% بالربع الثالث من العام 2024 على أساس سنوي، إلى 74 مليون ريال (19.73 مليون دولار)، مقابل 42 مليون ريال (11.2 مليون دولار) بالربع المماثل من عام 2023.