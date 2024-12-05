حققت شركة بنده للتجزئة إنجازًا استثنائيًا بتصنيفها في المركز الرابع ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها الشركة الوحيدة من قطاع التجزئة ضمن المراكز الخمسة الأولى بناءً على تقييم منظمة «أفضل الأماكن للعمل».

تعتبر جائزة «أفضل الأماكن للعمل» واحدة من أبرز الشهادات العالمية التي تُمنح للمؤسسات التي تحقق أعلى معايير الرضا الوظيفي والتميز في مكان العمل. وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز ثقافة العمل المتميزة على المستويين المحلي والدولي، مما يعكس قدرة الشركات على خلق بيئة عمل إيجابية ومستدامة تدعم الابتكار والتعاون.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة: «إن تحقيقنا لهذا التصنيف كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة يعكس التزامنا الراسخ بتمكين موظفينا وتوفير مكان يشجع على التطوير والنمو. نحن في بنده نؤمن بأن فريقنا هو القلب النابض لنجاحنا، وسنواصل جهودنا لتعزيز بيئة عمل استثنائية تلهم الجميع وتدفعنا لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح عملائنا ومجتمعنا».

وأعربت شركة بنده عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنه ثمرة رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين التجربة الوظيفية في جميع مواقعها. كما أثنت على تفاني موظفيها، معتبرة أن الكوادر البشرية هي الأساس لتحقيق الريادة في قطاع التجزئة.

وأضافت الشركة أنها تولي أهمية كبرى لتطوير الكفاءات البشرية، من خلال استراتيجيات تدعم النمو المهني والشخصي وتعزز الابتكار والتعاون، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما أكدت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو الريادة في القطاع، ويعكس قوة استراتيجياتها التي تركز على العنصر البشري كعامل رئيسي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا.

تعد بنده إحدى شركات مجموعة صافولا وأكبر شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، حيث يعمل بها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ لخدمة العملاء في 192 فرعًا موزعاً في مختلف مناطق المملكة. تقدّم الشركة ما يزيد على 30,000 صنف من المنتجات لأكثر من 300 مليون زائر سنويًّا عبر أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية.