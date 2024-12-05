أعلنت فنادق فوكو، أحد منتجعات وفنادق IHG المجموعة المميزة، افتتاح فندق فوكو بوابة جدة. يقع في موقع إستراتيجي على بعد ٢٥ دقيقة فقط بالسيارة عن مطار جدة الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من قرب الفندق من محطة قطار الحرمين السريع (السليمانية) للتنقل بسهولة بين المدن المقدسة، مما يجعله مقراً مثالياً للعمل والراحة، والسياحة الدينية.

يضم الفندق ٧٠٦ غرف عصرية، تجمع بين وسائل الراحة الحديثة والمرافق الخدمية المتميزة والاستقبال الدافئ الذي تقدمه علامة فوكو™ التجارية، ويحتل فوكو® بوابة جدة قلب منطقة الفيحاء على بعد دقائق قليلة من كورنيش جدة الشهير.

وبما أنها مصممة للمسافرين المتميزين، تم تصميم كل غرفة في فندق فوكو® بوابة جدة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين. استمتع بتصميم داخلي أنيق وأثاث مريح وأسرة دافئة، بالإضافة إلى خدمة واي فاي فائقة السرعة وأجهزة تلفزيون ذكية. كل التفاصيل، من الديكور الهادئ إلى تخطيط الفندق، تم اختيارها بعناية لتمنحك إقامة مريحة لا تنسى.

وقال السيد أحمد محفوظ المدير العام لفندق فوكو بوابة جدة: «يسعدنا أن نعلن عن افتتاح فوكو® بوابة جدة، وهو أول فندق من علامة فوكو™ في جدة والذي يعتبر إنجازاً بارزاً للعلامة التجارية في هذه المدينة النابضة بالحياة. يمكن لضيوفنا تجربة مزيج فريد من الراحة المتميزة وكرم الضيافة التي تشتهر بها علامة فوكو™، من خلال موقعه المميز القريب من كورنيش جدة ومعالم المدينة التجارية والثقافية، ونحن نتطلع لاستقبال الضيوف من كافة أنحاء العالم ليقضوا إقامة مريحة وغنية على حد سواء. يعمل فريقنا على مدار الساعة لخلق أجواء حيوية وممتعة ومنفتحة ليعمل فيها الضيوف ويقضوا وقتاً مريحاً. ومن الرائع جداً رؤية النتيجة على أرض الواقع».

يضم قلب فندق فوكو بوابة جدة مجموعة استثنائية من القاعات المخصصة للفعاليات المختلفة والمصمَّمة لتلهم وتبهر. وبما أنه يُعدّ واحداً من أكثر الفنادق قدرةً استيعابيةً، يوفر الفندق 17 غرفة اجتماعات نموذجية، وقاعة ضخمة للاحتفالات تتسع لنحو 700 شخص، وهي مثالية للمناسبات الخاصة، والاحتفالات الكبيرة. وكل قاعة تجمع بين الأسلوب الراقي والأداء العملي السلس، لضمان بذلك أن يكون كلّ حدث - سواء كان حفل زفاف، أو مناسبة تقيمها الشركات، أو وليمة- سلسلاً ومذهلاً في الوقت ذاته.

ومن ضمن ما يقدمه الفندق ويعكس مستوى عالياً من كرم الضيافة ستة مطاعم متنوعة، بدءاً من الطعم الغني للمطابخ العربية والتركية والمغربية في مطعم ميارا الذي يقدم وجباته طوال اليوم، إلى مقهى أورا ومقهى أزورا. ولأنك تستحق بعض الوقت الخاص لنفسك، يقدم النادي الصحي في فوكو® بوابة جدة مجموعة من المرافق المصممة لمساعدتك على الاسترخاء والانتعاش من بينها مسبح خارجي ومسبح داخلي مُخصص للنساء، وصالون للتجميل والمساج، ونادٍ مُخصص للأطفال. وتشكل هذه المرافق المذهلة سبباً وجيهاً ليختار الضيوف الإقامة في فوكو® بوابة جدة بوصفه وجهة مثالية للعمل والاسترخاء والعطلات العائلية.

يستمتع المسافرون من رجال الأعمال بقرب الفندق من منشآت رئيسية مثل جامعة الملك عبد العزيز وغرفة جدة للتجارة، بالإضافة إلى وجود العديد من مراكز الأعمال والخدمات الأخرى على مسافة قريبة. ويمكن للسياح أن يكتشفوا الأسواق التجارية القريبة، والمنطقة التاريخية، والكورنيش الشهير، ما يكفل زيارة متكاملة إلى قلب هذه المدينة النابضة بالحياة.

المزايا الرئيسية في فوكو بوابة جدة:

706 غرف مجهزة بكل أناقة للإقامة من أجل العمل أو الراحة.

مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أطباقاً مختلفة لترضي جميع الأذواق.

قاعات مناسبات متنوعة، من بينها قاعة احتفالات ضخمة وقاعات اجتماعات.

نادٍ صحي فاخر مخصص للاسترخاء والاستجمام.

الوصول المريح إلى المعالم التجارية والثقافية في جدة.

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فوكو بوابة جدة

منطقة الفيحاء، شارع أحمد محمد علي

جدة 22241- المملكة العربية السعودية

بريد إلكتروني: voco.jeddahgate@ihg.com

بريد إلكتروني: voco.jeddahgate@jeddahgate.com

هاتف: 00966125791000www.ihg.com/voco/hotels/us/en/jeddah/jedvc/hoteldetail