وقع نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع الإستراتيجية وتيسير التجارة المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، اتفاقية بين حكومتي المملكة وباكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التجارة من خلال تعزيز التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدولتين لتعزيز قدراتهما في تبني التقنيات الجمركية الحديثة بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويشهد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك العديد من الجلسات الحوارية، وأكثر من 70 ورشة عمل، ومشاركة نحو 90 جهة محلية وإقليمية ودولية في المعرض المصاحب للمؤتمر.