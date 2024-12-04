وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لتفعيل البرنامج الشامل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومثل الجانبين المشرف العام على المنظمات الدولية بالوزارة هتان منير بن سمان، والممثل المقيم للبرنامج في المملكة ناهد حسين، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تخطيط السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتسليط الضوء على الجهود والإنجازات الوطنية في الأمم المتحدة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التعاون جزءًا من التزام المملكة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق تطلعاتها الوطنية ضمن رؤية السعودية 2030، بما يسهم في تطوير السياسات الوطنية وبناء قدرات الكفاءات المؤسسية.