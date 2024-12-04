وقع وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان اتفاقيات عدة مهمة لتعزيز التعاون الضريبي والجمركي مع دول عدة، في إطار فعاليات مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة الرياض.

ووُقِعت الاتفاقية الأولى بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي، وقعها معالي وزير المالية ونائب رئيس وزراء كرواتيا ماركو بريموراك؛ تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وتسهيل التحديات الضريبية.

كما وقّعت اتفاقية مع حكومة جمهورية كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وقعها الجدعان ووزير المالية والعمل والتحويلات في جمهورية كوسوفو هيكوران موراتي؛ لتسهيل التجارة من خلال تعزيز التعاون الإداري وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدين؛ لتعزيز قدرتهما في تبني التقنيات الجمركية الحديثة.

فيما وقع الجدعان، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت الشقيقة المهندس نورة سليمان الفصام اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال تذليل التحديات الضريبية، مما يُسهم في تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

ويشهد المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية، إضافة إلى أكثر من 70 ورشة عمل، بمشاركة نحو 90 جهة محلية ودولية في المعرض المصاحب.