أكّد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف، أهمية أمن المياه بصفته أحد أساسيات التنمية المستدامة، مشيداً بالشراكة مع المملكة العربية السعودية وفرنسا ومجموعة البنك الدولي لتنظيم قمة «المياه الواحدة» في الرياض، وبالمبادرة السعودية لدعم المناطق المتضررة من ندرة المياه.وأوضح في كلمته أن أزمة المياه تعد واحدة من أبرز التحديات العالمية، حيث يفتقر مليار شخص إلى مياه الشرب، بينما يعاني أكثر من 4 مليارات من ندرة المياه الحادة، مبيناً أن هذه الحقائق المؤلمة تدعو إلى استجابة دولية موحدة لضمان وفرة المياه للجميع.وقال: «كازاخستان بصفتها دولة حبيسة تدرك تماماً أهمية المياه بصفتها مورداً نادراً، وتدعو إلى وضع سياسات تركز على الأمن المائي من خلال تعزيز التعاون الدولي، وحماية الموارد المائية، وتعزيز مواجهة الكوارث الطبيعية».وأعلن مقترحاً لإقامة شراكة دولية لتوحيد مراكز البحث العلمي لحماية الكتل الجليدية، التي تعد مصدراً حيوياً لتغذية البحيرات والأنهار، مشدداً على أهمية الاستثمار في البنية التحتية المائية لمقاومة تغير المناخ وتحقيق الوصول العادل للمياه النظيفة، داعياً الدول إلى المشاركة في مؤتمر دولي تقترح كازاخستان تنظيمه في 2026 بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشدداً على أن التعاون الدولي يمكن أن يسهم في اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة أزمة المياه العالمية.