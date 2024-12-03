أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي – محسنات الخرسانة-«SNF» ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية.

ونُشر قرار فرض الرسوم النهائية في الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة الماضي، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات من تاريخ النشر.

كما يوجه القرار المشار إليه الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تراوح بين 18،12٪؜ إلى 34٪؜ وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.

ويأتي قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية؛ الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودية.

كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 20 نوفمبر 2023 نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وذلك وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.

ويمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط ( gaft.gov.sa ) والوصول إلى صفحة «الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية».