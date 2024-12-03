تستعرض الشركة السعودية للكهرباء خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، حزمة من مشاريعها ومبادراتها المبتكرة، التي تشمل تعزيز الممارسات البيئية والمستدامة مثل المبادرات لمكافحة التصحر كمبادرات التشجير، وحماية التنوع الأحيائي.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء مشاركتها كشريك ذهبي للمؤتمر)، والذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 – 13 ديسمبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدورها الريادي في دعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر وتعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها؛ لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور قادة وصناع قرار عالميين، إلى جانب خبراء البيئة وممثلي القطاعات الصناعية المختلفة، لمناقشة الحلول المستدامة والتحديات البيئية التي تواجه العالم. وفي تصريح للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي، قال «نفخر بشراكتنا لهذا المؤتمر العالمي الذي يمثل منصة مهمة لتوحيد الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية في تلك المجالات، إذ نسعى لتعزيز استثماراتنا في مجال الحفاظ على البيئة تماشيَا مع إستراتيجيتنا الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما نسعى للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، والعمل على مبادرات تعزز ممارسات الشركة في الاقتصاد الدائري وتحقيق تحول شامل ومستدام في قطاع الطاقة».