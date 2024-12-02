اختتمت شركة «أجدان للتطوير العقاري» مشاركتها الماسية في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي انعقد في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات - ملهم» بتنظيم من شركة «تحالف»، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الماضي، بتوقيعها 5 اتفاقيات، مع عدد من شركائها الاستراتيجيين، في خطوة تؤكد التزام «أجدان» بدعم برنامج جودة الحياة، وتعزيز تطور القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وجاءت أبرز الاتفاقيات التي وقعتها «أجدان» مع شركة «سدكو كابيتال»، المتخصصة في مجال إدارة الأصول العالمية والحلول الاستثمارية، لإطلاق صندوق عقاري لمشروع «البحيرات»، يهدف إلى تطوير المجمع السكني فاخر ليكون وجهة سكنية راقية، بالمنطقة الشرقية، وقد وقع من جانب «أجدان» الرئيس التنفيذي للشركة محمد العتيبي، فيما وقع من جانب «سدكو كابيتال» الرئيس التنفيذي عبدالواهب عابد.

وأبرمت «أجدان» ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الضيافة وتشغيل المطاعم، لتعزيز التجربة النوعية في مشاريعها متعددة الاستخدام. شملت هذه الاتفاقيات: شراكة استراتيجية مع شركة «الخزامى الاستثمارية»، التي مثلها رئيس تطوير الأعمال مايكل فلانقان. واتفاقية استراتيجية مع شركة «MJS» القابضة، التي مثلها الرئيس التنفيذي ميلاد نصرالدين.

واختُتمت بتوقيع مع شركة «Dash Seas Group»، التي مثلها الرئيس التنفيذي سامي حافظ.

وتسعى هذه الاتفاقيات إلى استقطاب وتشغيل مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي العالمية في مشاريع «أجدان» متعددة الاستخدام، بما في ذلك مشروعا «بايفرونت» و«انفنيتي»، بهدف تعزيز جودة الحياة، ودعم القطاع السياحي في المملكة، والارتقاء بمستوى التطلعات نحو آفاق أرقى.

وقد وقع هذه الاتفاقيات من جانب «أجدان» الرئيس التنفيذي محمد العتيبي، ومن جانب الطرف الآخر الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب عبدالقادر المهيدب.

وامتدادًا لنجاحاتها المستمرة، أطلقت «أجدان» «رسين ريجان» بالتعاون مع «رتال» في أول مشروع سكني مشترك لهما في الرياض بالشراكة مع NHC، لتطوير كامباوند «ريجان هيلز» الفاخر في ضاحية خزام. يتميز المشروع بموقع استراتيجي شمال الرياض بتصاميم عصرية متناغمة مع الطبيعة، حيث يضم ناديًا خاصًا، حدائق واسعة، مساجد، ومساحات خضراء، حيث يوفر بيئة متكاملة بالقرب من الخدمات الأساسية، مما يجعله نموذجًا للحياة الاستثنائية.

والجدير بالذكر، أنه تم افتتاح جناح «أجدان» بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان، وعصام المهيدب. وشهد الجناح إقبالا كبيرا من قبل شخصيات هامة: أبرزها الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية المهندس عمر العبد اللطيف. بجانب حضور كبير ونجاح من الزوار، والمهتمين بالفرص السكنية والاستثمارية التي تقدمها الشركة، حيث طرحت الشركة مجموعة من منتجاتها البارزة، شملت «انفنيتي»، «دارهـ»، «رسين».

يذكر أن شركة أجدان للتطوير العقاري، التي تأسست في مدينة الخبر، عام 2016م، تعد من أبرز الشركات الرائدة في تقديم مشاريع عقارية فاخرة ومتعددة الاستخدامات، والتي تسهم في تعزيز تجربة المعيشة والاستثمار في المملكة، والتي تتوافق مع رؤية السعودية 2030، كما تحرص الشركة، عبر أنشطتها، على تقديم مشاريع تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته الشركة على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري بالمملكة، كما تستهدف «أجدان»، تطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة، في كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها.

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