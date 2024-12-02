علمت «عكاظ»، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة جديدة، تضمنت منح العاملين الوافدين ممن عليهم بلاغ تغيب، مهلة 60 يوما، تبدأ من 1 ديسمبر حتى 29 يناير، شملت تصحيح أوضاعهم عبر منصة «قوى»، إذ سيتمكن العمال خلال هذه الفترة من نقل خدماتهم.وطالبت «قوى» العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط، ضرورة المسارعة بنقل خدماتهم إلى منشأة أخرى عبر الخدمة المتاحة بمنصة «قوى» قبل نهاية المهلة المحددة في 29 يناير.وبينت أن الحملة تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقة العمالية ومنح العاملين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم بما يتماشى مع الأنظمة والسماح لهم بنقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، مع التأكيد على ضرورة استغلال الفترة المتاحة قبل انتهائها.وتم تحديث الأنظمة لتمكين المستفيدين عبر منصة «قوى» من الانتقال إلى جهة عمل جديدة، مع إرسال رسائل نصية لجميع العاملين المشمولين بالحملة لإبلاغهم بالفرصة المتاحة لتصحيح أوضاعهم.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت في دليل أصدرته أخيراً خاص بالخدمات المقدمة للوافدين، أن منصة «قوى» الخاصة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمنشآت والعاملين أتاحت للموظف الحصول على شهادة التعريف بالراتب تحتوي على معلومات تخص وظيفته الحالية في حال كان على رأس العمل، عند رغبته بمعلومات تخص خبراته السابقة، إذ سيتمكن العامل من طلب شهادة الخبرة عبر حسابه في منصة «قوى أفراد».وبينت الوزارة، أن تلك الخدمة تقدم بشكل مجاني دون أي شروط، موضحة أن آليات الحصول على الشهادة تتمثل في تسجيل الدخول على حساب «قوى الأفراد»، ثم الذهاب إلى الخدمات واختيار الشهادات الوظيفية، وطلب شهادة جديدة، واختيار نوع الشهادة المطلوبة، واختيار الوظيفة التي يرغب العامل بالحصول على شهادة تعريف بالراتب منها، ثم تحديد الجهة الطالبة لشهادة التعريف بالراتب، واختيار نوع شهادة التعريف بالراتب، ومراجعة الطلب وإرساله لصاحب العمل للتحقق من المعلومات الوظيفية الخاصة به.