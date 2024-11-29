فازت المملكة، ممثلة بنائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع الاتصالات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المبدل، بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية، تأكيداً للثقة الدولية التي تحظى بها المملكة وكفاءاتها القيادية وللدور الريادي والخبرة الواسعة التي تملكها المملكة في تحسين السلامة والمرونة لهذه البنية التحتية الحيوية.

وتهدف الهيئة الاستشارية التي أنشأتها وكالة الأمم المتحدة المعنية بالاتصالات (ITU) بالتعاون مع اللجنة الدولية لحماية الكابلات، إلى تحديد التوجه الإستراتيجي لتحسين مرونة الكابلات ومعالجة تحدياتها، وتعزيز أفضل ممارسات حماية أنظمة الكابلات البحرية، وتنسيق التعاون الدولي والتطوير الفني وبناء نماذج الاستثمار، حيث تجمع بين الحكومات والجهات التنظيمية وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في المجالات المتعلقة بتعزيز السلامة والمرونة لحماية الكابلات البحرية.