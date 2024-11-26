عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعين ثنائيين مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية طاجيكستان حاكم خالق زاده، ووزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية رئيس الجانب التونسي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور سمير عبدالحفيظ، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك على هامش النسخة (28) من مؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض.

وناقش الخريف خلال الاجتماع مع زاده، تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وطاجيكستان، والفرص المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب.

وتناولت مباحثات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي؛ تطوير العلاقات الثنائية في القطاع الصناعي بين المملكة وتونس، إضافةً إلى متابعة مستجدات أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة.

ويُعد مؤتمر الاستثمار العالمي الذي عُقد اللقاءان على هامشه؛ منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية، وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المحلية والعالمية، كما يسلط المؤتمرُ الضوء على ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الطموحة، التي تعزِّز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.