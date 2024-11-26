التداول من الوطن العربي ليس صعبًا على الإطلاق، ولكن الفكرة تكمن في الاستعانة بشركات تداول جديرة بالثقة، وتفهم جيدًا كيف تدار السوق العربية، وليس هناك أفضل من منصة سهم السعودية، فهي شركة سعودية الجنسية، وموجهة للسوق العربية، ولا يقتصر إمكانية الوصول فيها على الأسهم العربية، ولكنها تقدم فرصا كثيرة للولوج إلى كمية واسعة للغاية من الأصول الأمريكية، وهذا وفقًا لقواعد وخيارات تتناسب مع السوق العربية واتجاهات المتداولين العرب بداخلها.

من خلال منصة سهم يمكن للمتداولين الحصول على تجربة تداول شاملة ومتكاملة تمامًا كأنهم يتعاونون مع منصة أجنبية، وفيما يلي سنقدم تفصيل بما هي منصة سهم وأبرز التفاصيل والعروض التي تقدمها وتمتاز بها.

نبذة عن منصة سهم

منصة سهم هي منصة تداول سعودية بامتياز، يتمثل اختصاصها في التداول المالي، حيث توفر للمستثمرين معها إمكانية الوصول إلى الأسواق السعودية والأمريكية وهذا من خلال الاستعانة بالتطبيق الخاص بها، المنصة مدارة من قبل شركة سهم كابيتال للوساطة المالية، وهي مرخصة لإدارة عملها داخل سوق المال بشكل قانوني من عضو تداول السعودية، وكذلك من هيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم (25-22251)، مما يجعلها من المنصات الجديرة بالثقة للتعامل معها، خصوصًا أنها منصة سعودية، لذا فهي متوائمة بشكل كامل مع متطلبات سوق التداول العربية واحتياجاتها.

لدى منصة سهم العديد من العروض الرائعة، وكذلك ميزات التداول المميزة، والتي تجعل التعامل معها يوفر لك العديد من مزايا التداول الرائعة، وإليكم تفصيل بها فيما يلي.

عروض منصة سهم السعودية

تقدم سهم واحدة من أقوى عروض التداول التي لم ولن تتكرر كثيرًا، والتي يمكنك استغلالها الآن للولوج إلى سوق التداول مع مميزات استثنائية تنفرد بها بمفردك، وتتمثل عروض سهم في التالي: خصم 70 % على العمولة للسوق السعودية مدى الحياة، حيث ستتمكن من التمتع بالتداول مدى الحياة مع حد أقصى 30% فقط على الأسهم السعودية، وهذا بالتأكيد أمر رائع سيوسع من دائرة استثمارك، حيث سيوفر عليك الكثير من المال، فاغتنم المال الذي توفره في استثمار المزيد من الأسهم. يذكر أن الخصم ينطبق على العمولة الخاصة بك في حالة تجاوزت عمولتك المنخفضة 3 ريالات سعودية، وهذا لأن سهم لديها أرخص عمولة على الإطلاق فقط تتقاضى 3 ريالات سعودية. أيضًا تقدم منصة سهم أسهما مجانية بقيمة 50 دولارا أمريكيا، وبهذا يمكنك التداول داخل سوق التداول الأمريكية بكل سهولة، وبمبلغ بسيط للغاية، اعتبر هذا المبلغ بوابتك لدخول سوق التداول الأمريكية، وتجربة مدى قدرتك على المضي قدمًا بداخلها، ولن تحتاج للمغامرة بأي أموال، لأن سهم ستقدم لك أموالا بقيمة 50 دولارا أمريكيا لتبدأ بداخله. توفر سهم كذلك عروض أسعار فورية مجانية للسوق الأمريكية مما يوفر إمكانية متابعة تحركات الأسهم بشكل لحظي ومباشر دون الحاجة إلى الاشتراك بخدمات مدفوعة. نظام تداول السبوت، لكن ليس هناك مزايا عقود فروقات مثل تلك المقدمة في شركات أخرى مثل اكسنس، هذا بالتأكيد أمر مهم للمستثمرين الذين يرغبون في متابعة السوق الأمريكية عن كثب واتخاذ قرارات سريعة بناءً على تحركات الأسعار الحالية، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع الأحداث الاقتصادية والأخبار المالية التي قد تؤثر على أسعار الأسهم.

للوصول إلى المكافآت الرائعة التي تقدمها منصة سهم السعودية والاستمتاع بالمزايا الخاصة بك كل ما عليك فعله هو فتح حساب تداول لدى منصة سهم من خلال خطوات بسيطة جدًا، فقط املأ البيانات المطلوبة منك، وسيكون لديك حساب تداول مع سهم، بعدها قم بشحن رصيدك على المنصة لضمان جدية تعاملك داخل سوق التداول، وتكون في حينها جاهزا للحصول على المكافآت التي تقدمها منصة سهم على الفور، والتي ذكرناها في الأعلى.

لماذا تختار منصة سهم؟

بالرغم من العروض الرائعة التي تقدمها منصة سهم وتجعلها مغرية للتداول معها، ولكن هناك أكثر من سبب يمكنك معه اختيار منصة سهم، وتفضيلها، وتتمثل في التالي:

سرعة الوصول إلى الأسواق المالية المتعددة

توفر لك منصة سهم إمكانية الولوج إلى كل من السوق السعودية، والأمريكية مع باقة كبيرة للغاية من الأصول التي يمكنك التداول عليها في كلا السوقين، لذا يمنحك هذا الفرصة لتنويع استثماراتك على أكثر من أصل مالي في محفظة مالية واحدة.

أدوات تداول متقدمة

مع منصة سهم يمكنك الاستفادة من أدوات تحليل وتقييم التداول المتقدمة التي توفرها المنصة، والتي تمتاز بالدقة العالية، والقدرة على إجراء تداولات آلية ونظام إدارة المخاطر للمستخدمين، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والمرونة في التداول.

التعليم بأكاديمية سهم

بالنسبة للمتداولين المبتدئين في سوق التداول أمامهم فرصة لمعرفة المزيد عن الخفايا المتعلقة بهذه السوق والتعلم عنها من خلال أكاديمية سهم التي تقدمها المنصة، والتي تحتوي على مجموعة من الدروس والدورات التي تهدف إلى تعليم الأفراد أساسيات الاستثمار، التحليل المالي، وأدوات التداول المتقدمة. الأكاديمية توفر تدريبات تتناسب مع جميع المستويات، سواء للمبتدئين وحتى أيضًا المحترفين، وتساعدك في بناء أساس قوي في مجال التداول.

التوافق مع الشريعة الإسلامية

المنصة في الأساس عربية وموجهة للسوق العربية حسب تقييم خبراء موقع ثقة ، لهذا لديها خيارات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يمكن للمستخدمين استثمار أموالهم في أسهم وصناديق استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية، مما يجعلها منصة جذابة للمستثمرين الراغبين في تداولات تتماشى مع مبادئهم الدينية.

السلاسة والمرونة في الاستخدام

لدى منصة سهم واجهة رسومية بسيطة يمكن للمتداولين التعامل معها بكل سهولة بدون أي تعقيدات، لذا فحتى من لا يملكون خبرة في هذا المجال يمكنهم التعامل مع هذه المنصة بكل سهولة.

التداول الفوري والتحويلات السريعة

مع سهم يمكن للمتداولين الاستمتاع بميزة التحويل الفوري للعملات، ومن خلالها يمكن للمستخدمين التداول في الأسواق العالمية وإدارة أموالهم بسرعة وسهولة. تتيح هذه الخدمة التداول دون الحاجة إلى تحويل الأموال عبر منصات متعددة، مما يعزز من كفاءة ومرونة الاستثمار.

في النهاية، لا شك أن سهم خيار أكثر من رائع يمكنك اعتماده والاستفادة من الميزات والعروض الرائعة مع باقة كبيرة من مزايا التداول التي تقدمها.. لذا اغتنم الفرصة الآن.