تحتفل لولو هايبرماركت في المملكة العربية السعودية بمرور 15 عاماً على تأسيسها من خلال إطلاق أكبر حدث تسوق في العام، «سوبر مهرجان 2024». الذي سيستمر من 27 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، حيث يحتفل هذا المهرجان برحلة استثنائية من النجاح والالتزام بالتميز. يمكن للعملاء التطلع إلى عروض لا تُقاوم وجوائز مثيرة، مما يجعل هذه التجربة التسويقية فريدة من نوعها.

يشمل المهرجان خصومات ضخمة في جميع الأقسام، بما في ذلك السوبر ماركت، الأزياء، الإلكترونيات، الهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية. ومع توفير إجمالي يصل إلى 25 مليون ريال سعودي، يحصل المتسوقون على فرصة رائعة للاستمتاع بقيمة استثنائية طوال فترة الاحتفال.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح «سوبر مهرجان 2024» للمتسوقين الفرصة للفوز بـ 1,500 هدية وجائزة تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي. هذا الحدث ليس مجرد تخفيضات بل يمزج بين العروض المذهلة والترفيه والجوائز، مما يبرز التزام لولو الثابت تجاه عملائها.

قبل إطلاق المهرجان، تم تنظيم حدث حصري في فندق «فوكو» بالرياض، حضره كبار الموردين، المؤثرون، وممثلو وسائل الإعلام. وقد سلط الحدث الضوء على إنجازات لولو خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث تم الكشف عن منتجات خاصة بمناسبة الذكرى وعروض مهرجان حصرية، مما أضفى أجواء مميزة على الاحتفالات.

خلال الحدث، كرمت لولو مورديها الرئيسيين بتقديم هدايا تقديرية، اعترافاً بدورهم المهم في نجاح الشركة. وقد عززت هذه اللفتة التزام لولو ببناء شراكات قوية مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع التجزئة.

وقد عبر السيد شهم محمد، المدير الإقليمي لمجموعة لولو في السعودية، عن فخره وامتنانه قائلاً: «اليوم، ونحن نحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيس لولو في المملكة العربية السعودية، نفخر برحلة مليئة بالإنجازات والشراكات مع مجتمعنا وعملائنا المخلصين. هذه المناسبة ليست مجرد محطة في مسيرتنا، بل هي شهادة على ثقتكم ودعمكم المستمر، الذي يحفزنا على تقديم الأفضل. ندعوكم لمشاركة هذه اللحظات الخاصة معنا والاستمتاع بأكبر العروض والجوائز التي أعددناها خصيصاً لكم. معاً، نواصل رحلة النجاح».

وأضاف قائلاً: «على مر السنين، كانت لولو واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة، ونتطلع إلى مواصلة تقديم تجربة تسوق استثنائية تلبي وتتجاوز توقعات عملائنا. هذا المهرجان جزء من التزامنا المستمر بتعزيز علاقتنا مع العملاء وتقديم أفضل العروض وأفضل تجربة تسوق. نتمنى للجميع تجربة تسوق رائعة».

على مدار الـ15 عاماً الماضية، أثبتت لولو هايبرماركت في السعودية نفسها كقائدة في صناعة التجزئة. معروفة بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بنت لولو شبكة قوية من المتاجر في جميع أنحاء المملكة. وقد جعل تركيز الشركة على الابتكار والتميز منها اسماً موثوقاً في قطاع التجزئة.

تدعو لولو الجميع للانضمام إلى احتفالات «سوبر مهرجان 2024». لا تفوتوا الفرصة للاستمتاع بعروض استثنائية، والفوز بجوائز مثيرة، وأن تكونوا جزءاً من تجربة تسوق لا تُنسى. هذا المهرجان هو تكريم لـ15 عاماً من النجاح والابتكار والالتزام بخدمة المجتمع السعودي.

** في الآونة الأخيرة، بدأت لولو تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر، عقب الاكتتاب العام الأولي الذي حقق أرقاماً قياسية. أهم ما يميز الاكتتاب هو الإقبال الكبير من المستثمرين الجدد، حيث سجل أكثر من 82,000 مستثمر تجزئة، وهو من أعلى الأرقام المسجلة لاكتتابات في الإمارات. وقد تم جمع 1.72 مليار دولار من العرض، مع طلب إجمالي بلغ 37 مليار دولار، ما يعكس زيادة في الاكتتاب بمقدار 25 مرة. بدأ التداول بسعر سهم قدره 2.04 درهم للسهم، وسجل السوق تداولات إيجابية.

اختار المواطنون الإماراتيون المزيد من أسهم لولو، في حين يمتلك المستثمرون الأجانب أكثر من 77% من الأسهم، وهي من أعلى النسب المسجلة للكيانات المدرجة في سوق أبوظبي. شمل المستثمرين الرئيسيين في الاكتتاب مستثمرين سياديين ومؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، مثل صندوق أبوظبي للتقاعد، شركة الإمارات للاستثمار الدولي، شركة البحرين ممتلكات القابضة، الهيئة العامة للاستثمار العمانية، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الحصانة للتقاعد، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري، وغيرهم.**