كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن القطاع الصناعي الوطني يحظى بثقة المستهلك العالمي من حيث المتانة والجودة ورزانة التصنيع. جاء حديثه خلال لقائه بأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين بالعاصمة المقدسة مساء اليوم (الإثنين)، وبيّن الخريّف أن هناك حزمة من المحفزات لشركات قطاع التعدين التي تدخل في الصناعات التجميلية، منها خصم على الضرائب حيث تبلغ ضريبة التعدين ما نسبته 20% في كل يوم تعدين، ويزداد الخصم إلى 90% من النسبة للشركات المستثمرة.

وأشار الخريف إلى أن القطاع الصناعي الوطني سوف يدخل في إنتاج الهياكل الخاصة بصناعة الطائرات، مبيناً أن هناك قبولاً وحرصاً من شركات طيران عالمية وقناعة بأن المملكة شريك حقيقي وشريك متزن يعتمد عليه في مثل هذه المنتجات. ولفت الخريف إلى أن هناك توجهاً لتوسعة صناعة مادة التيتيديوم وهي مادة حساسة وتدخل في الصناعات العسكرية وهي من ضمن الصناعات عالية التقنية، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 15 ألف طن من أصل الاحتياج العالمي المقدر بـ250 ألف طن، ويمكن أن تكون لاعباً مهماً في صناعة هذه المادة المهمة. وأشار الخريف إلى صناعة الأسمدة في «معادن» إذ تقدمت المملكة من المركز الرابع إلى المركز الثاني عالمياً.