أعلنت «نايف الراجحي الاستثمارية» استحواذها على حصة استراتيجية في شركة «موضوع» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات في اللغة العربية في خطوة تأتي ضمن جهود المجموعة لتوسيع محفظتها الاستثمارية، وتعزيز حضورها في القطاعات الواعدة. تمتلك «موضوع» بخبرتها في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وحلول البيانات العربية أكثر من 200 موقع إلكتروني، بما في ذلك الموقع العربي الأكثر زيارة Mawdoo3.com، وأكبر منصة طبية رقمية في المنطقة WebTeb.com، إذ تستقطب هذه المنصات عشرات الملايين من الزوار شهريًا، وتحتوي على مكتبة تضم أكثر من مليون مقال مكتوب من خبراء في عدّة مجالات.

وعن هذه الشراكة الاستراتيجية، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لنايف الراجحي الاستثمارية نايف صالح الراجحي: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، ويعد بداية دخولنا في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ونحن متحمسون باستثمارنا في شركة «موضوع»، التي تعد شركة راسخة وريادية في مجال المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي في العالم العربي». من جانبه، قال الشريك المؤسّس الرئيس التنفيذي لشركة «موضوع» رامي قواسمي: نحن سعداء بهذه الشراكة مع نايف الراجحي الاستثمارية، ونخطط لتوسيع عروضنا والتحول الرقمي في المنطقة، وهدفنا هو خلق فرص جديدة للنمو والابتكار وإضافة قيمة للمستخدمين والمساهمين والتوسع من السعودية إلى العالم. سيعزز هذا الاستحواذ من قدرة شركة «موضوع» على توسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الاستفادة من بيئة المملكة، تسعى «موضوع» إلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، وجذب أفضل المواهب في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في تكنولوجيا اللغة العربية.

في عام 2018، كانت «موضوع» من أولى الشركات في المنطقة التي استثمرت بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي؛ حيث أطلقت مجموعة أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NPL) الخاصة بها وطوّرت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) للعديد من القطاعات، التي تم تسويقها لاحقًا من خلال منتجات مثل Qalam.ai وهو أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة باللغة العربية، Salma.ai وهو مساعد مالي افتراضي يقدم خدمات مصرفية متخصصة، ومنصة Waraqa.com التي تهدف لتحسين جودة البيانات للذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تحسين النماذج اللغوية العربية، وAlweb.com، وهو نظام إدارة محتوى ويُعدّ حلاً لتحسين محركات البحث (SEO)، الذي يساعد الشركات في منطقة الشرق الأوسط على إدارة وتحسين محتواها بسهولة.

يُشار إلى أن نايف الراجحي الاستثمارية، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، مع حضور عالمي واسع في خمس دول، تستثمر في القطاع العقاري وتطويره وأسواق المال وعمليات الدمج والاستحواذ، وتشتهر بمحفظتها المتنوعة؛ إذ تعمل في 13 قطاعًا مختلفًا منها القطاع العقاري، والضيافة، والأطعمة، والمشروبات، والتعدين، والمقاولات، والتصميم، والتنفيذ الداخلي، والأسواق المالية، والتسويق والإعلان، والخدمات اللوجستية وغيرها.