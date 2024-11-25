أعلنت شركة ماجد الفطيم -كارفور- السعودية، عن فتح باب التوظيف في فروعها بالمملكة، وذلك في مجموعة متنوعة من الوظائف.

وتشمل مجالات التوظيف مشرفين ومديري أقسام في كل من: المخبز، الملحمة، المسمكة، الخضراوات والفواكه، البقالة والسلع الاستهلاكية، والسلع غير الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع عمليات مجموعة ماجد الفطيم -كارفور وتعزيز قدراتها التشغيلية في المملكة، وتأكيدًا على التزامها بتوفير فرص عمل جذابة تسهم في تنمية الموارد البشرية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الفرص المعلنة تستهدف تقوية فريق كارفور في المملكة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى دعم مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة ضمن رؤية 2030.

ودعت الشركة الراغبين في العمل معها إلى تعبئة طلب التوظيف عبر الرابط التالي:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XraasGOQYkivotdatIu6dNGnD0Y1G_NKqxOUPvUOC7ZUQUc3NlhZUjVCVE5KRjA4QUNaSldKSUxGWS4u&route=shorturl