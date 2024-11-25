مزاد بالظرف المغلق
بيع مواد فائضة عن مشاريع (مواد جديدة)
تبدأ المعاينة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024
يقام المزاد يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024
رابط البروشور
https://drive.google.com/file/d/1R8pzyGD0GlQbHCRX6oxMM1SYYyk1qZDu/view?usp=drivesdk
رابط كراسة الشروط والأحكام
https://drive.google.com/file/d/119RlW3ulQv9SpmOzQ0Zh_VYvOiKSRUyS
كراسة الشروط والأحكام بالإنجليزي
https://drive.google.com/file/d/1Ajsp4XOm0jSZwuRlChRchENCVohFshu8/view?usp=drivesdk
لخدمتكم واستفساراتكم:
0550729049
0502255945
الرقم الموحد
920033781
القحطاني للمزادات