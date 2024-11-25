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«عكاظ» (المدينة المنورة)

مزاد بالظرف المغلق

بيع مواد فائضة عن مشاريع (مواد جديدة)

تبدأ المعاينة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024

يقام المزاد يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024

رابط البروشور

https://drive.google.com/file/d/1R8pzyGD0GlQbHCRX6oxMM1SYYyk1qZDu/view?usp=drivesdk

رابط كراسة الشروط والأحكام

https://drive.google.com/file/d/119RlW3ulQv9SpmOzQ0Zh_VYvOiKSRUyS

كراسة الشروط والأحكام بالإنجليزي

https://drive.google.com/file/d/1Ajsp4XOm0jSZwuRlChRchENCVohFshu8/view?usp=drivesdk

لخدمتكم واستفساراتكم:

0550729049

0502255945

الرقم الموحد

920033781

القحطاني للمزادات