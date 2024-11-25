أعلنت شركة جيني إطلاق حملة مميزة تحت شعار «حقّق حلمك واربح جوائز بقيمة مليون ريال»، والتي تهدف إلى تمكين السائقين المتميزين في جيني ودعمهم وتحفيزهم على مواصلة جهودهم وتفانيهم في العمل، من خلال تقديم جوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة النقل لتوطين القطاع، وتأكيدًا على التزام جيني بتقدير دور السائقين السعوديين في ارتقاء منظومة النقل في المملكة.

بعد إتمام كل مشوار، يحصل سائقو جيني على بطاقات رقمية بنظام «اكشط واربح»، تمنحهم فرصة للفوز بجوائز قيّمة تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي. تتضمّن البطاقات نوعين: البطاقات الأساسية والتي تقدّم جوائز نقدية بقيمة 500، 100، 50، 10، و5 ريالات سعودي، والبطاقات الذهبية والتي تتضمن جوائز استثنائية مثل سبائك ذهب بوزن 20 جرامًا، وهواتف آيفون 16، وجوائز نقدية بقيمة 2500 و1000 ريال سعودي، وذلك من خلال نظام تفاعلي يعزز من تجربة السائقين.

يمكن للسائقين الذين لم يحالفهم الحظ في المحاولة الأولى الاستفادة من فرص غير محدودة للحصول على بطاقات «اكشط واربح» من خلال إتمام مشاوير إضافية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للفوز.

يتم توزيع الجوائز كل يوم خميس في المقر الرئيسي لشركة جيني، حيث يتم الاحتفاء بالفائزين وتوثيق لحظات فرحهم وسعادتهم. ولإضفاء طابع خاص ومميز على الفعالية، تُقدَّم وجبات خفيفة، مما يسهم في تعزيز روح الألفة والانتماء وتقوية العلاقة بين جيني وشركائها.

تنطلق الحملة في 21 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر، ممّا يجعلها فرصة استثنائية لسائقي جيني للمشاركة والاستفادة من الجوائز القيمة. تعكس هذه المبادرة التزام جيني الدائم بدعم سائقيها وتقديم فرص مجزية تعزز من تجربتهم المهنية، مؤكدة أن علاقتها بسائقيها تتجاوز حدود العمل لتجسّد شراكة حقيقية تمنحهم المزيد من التقدير والتميز.