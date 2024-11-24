أعلنت شركة سناب تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتب جديد، ومساحة إبداعية تحمل اسم «مجلس سناب لصناع المحتوى»، في حي جاكس بمدينة الدرعية، وتأتي هذه الخطوة ضمن التزامها الثابت بدعم قاعدة مستخدميها الكبيرة في المملكة والتي تضم أكثر من 25 مليون مستخدم نشط شهريًا، بالإضافة إلى تقديم المساندة الفاعلة لمجتمع حيوي من صناع المحتوى المبدعين والارتقاء بشراكات سناب الاستراتيجية مع جهات حكومية متعددة وعلامات تجارية معروفة.

واحتفالًا بهذه المناسبة، قام الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سناب إيفان سبيغل، باستضافة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة في حفل الافتتاح الرسمي للتعرف على الفرص التي ستقدمها استثمارات شركة سناب للاقتصاد الرقمي.

كما تضمن حفل الافتتاح جلسة حوارية شيقة للمدعوين أدارتها الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام جمانا الراشد مع ايفان سبيغل، وتم التطرق فيها للعديد من جوانب مسيرة شركة سناب من بداياتها الأولى إلى تقنياتها المتقدمة. وسيساهم إنشاء مقر الشركة الجديد في دعم الشراكة المستمرة بين شركة سناب ووزارة الثقافة من خلال تطوير مهارات المواهب المحلية وإلهام الحركة الثقافية المزدهرة في المملكة.

وبالتزامن مع التحولات المتسارعة التي تشهدها السعودية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، يبقى سناب شات جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي الرقمي، إذ يوفر مساحة آمنة للمستخدمين للتواصل مع دوائرهم المقربة ضمن بيئة تحظى بالخصوصية والعفوية، مما سهل للتطبيق أن يكتسب مكانة راسخة لدى المستخدمين في السعودية على مدى أكثر من عقد. وتُعد منصة سناب شات الوجهة الأولى للتواصل الرقمي في المملكة، حيث تضم 25 مليون مستخدم نشط شهريًا، 90% منهم من الفئة العمرية بين 13 و34 عامًا، ويتم فتح التطبيق من قبل المستخدمين حوالي 50 مرة يومياً في المتوسط العام.

وفي هذا الإطار، صرح المدير العام لشركة سناب في السعودية عبد الله بن عبدالحميد الحمادي بقوله: «تُعتبر المملكة واحدة من أسواقنا الأكثر ديناميكية، وهذا الاستثمار لا يعزز فقط تجربة مجتمعنا الكبير من مستخدمي سناب، بل يدعم أيضًا المبدعين والمعلنين الذين يحققون نجاحات بمستويات ملحوظة على المنصة، ومع تضاعف عدد نجوم سناب في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، فإننا نتطلع إلى أن يكون مجلس سناب لصناع المحتوى الأبرز من نوعه في الشرق الأوسط وممكناً حيوياً لطاقات الإبداع والابتكار في السعودية».

وأضاف نائب رئيس سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسين فريجة: «يمثل توسع عملياتنا في المملكة أكثر من مجرد حضور رمزي؛ فهو التزام أعمق بتعزيز المنظومة الرقمية في السعودية وتعبير عن سعينا لدعم اقتصاد المبدعين فيها، وتمكين النشاطات الابتكارية ودعم صناع المحتوى المؤثرين، كما تُعتبر هذه الخطوة مرحلة هامة في مسيرة رحلتنا فيها، حيث نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع الشركاء والعملاء بما يتماشى مع أجندة التحول الرقمي الطموحة».