إنجاز المبيعات العالمية: في أكتوبر، وصلت مبيعات OMODA&JAECOO إلى 22,499 وحدة. وقد تجاوزت مبيعاتها الشهرية 20,000 وحدة لمدة ستة أشهر متتالية، حيث تمثل هذه المبيعات الشهرية 20% من صادرات المجموعة. كما تجاوز إجمالي المبيعات التراكمية 360,000 وحدة، مما يدل على قوة تطور العلامة التجارية عالميًا.

إنجاز النماذج الرئيسية: في أكتوبر، تعاون طراز J7 PHEV مع وسائل إعلام من سبع دول، حيث بدأ نشاط اختبار طويل المدى يمتد لـ 1,300 كم عبر نصف الصين، مكتملًا تحدي المؤشرات متعددة الأبعاد. أطلقت OMODA مشروع “التشارك في تصميم C7” للمجموعة الأولى من مستخدمي C7، حيث استضافت ملتقى للتواصل مع المدير التنفيذي وفريق التصميم وخبراء الصناعة، مما أتاح لهم التواصل العميق وتعزيز الروابط الوثيقة مع المستخدمين.

أعلنت OMODA&JAECOO مؤخرًا عن أحدث بيانات المبيعات، حيث وصلت مبيعات أكتوبر إلى 22,499 وحدة، لتتجاوز المبيعات الشهرية 20,000 وحدة للشهر السادس على التوالي. صدّرت Chery International خلال أكتوبر نحو 90,056 وحدة، شكلت مبيعات OMODA&JAECOO منها 25%. وتجاوزت المبيعات العالمية التراكمية للعلامة حاجز الـ 360,000 وحدة حتى الآن.

قمة المستخدمين الدولية: رحلة التعاون مع المستخدمين

في 17 أكتوبر، عُقِدت قمة OMODA&JAECOO الدولية للمستخدمين، حيث أتيحت الفرصة لعرض مفهوم العلامة القائم على “محورية المستخدم” ورؤيتها للتعاون مع المستخدمين لخلق مستقبل بيئي جديد من خلال أنشطة تعاون رائعة.

من 16 إلى 17 أكتوبر، أكمل J7 PHEV تحدي المسافات الطويلة في سبع دول، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 139% لمدى القيادة الكهربائي النقي، بمدى شامل يصل إلى 1353 كم، واستهلاك وقود شامل منخفض يصل إلى 3.3 لتر/كم. يمتاز J7 PHEV بميزة “سيارة واحدة لتمتع مزدوج” كسيارة كهربائية نقية للقيادة في المدينة، ليجمع بين الأداء القوي والمدى الاقتصادي كأفضل حل للسفر بالطاقة الجديدة.

في 18 أكتوبر، نظمت OMODA&JAECOO اختبار قيادة لمجموعة من مستخدمي C7 بحضور المدير التنفيذي شون شو، حيث تم تنفيذ ملتقى تفاعلي مباشر، مما ساهم في تعزيز حماسة المستخدمين للمشاركة في بناء العلامة من خلال التفاعل المستمر.

في 19 أكتوبر، أطلقت JAECOO طرازها الأول للطرق الوعرة J5 عالميًا، مما جذب انتباه وسائل الإعلام والمستهلكين في أكثر من 30 دولة.

روبوتات تستكشف حدود التكنولوجيا البيئية: قادة عالميون يشيدون بمبادرة ملتقى OMODA&JAECOO للعمل الخيري

كان أبرز ما تضمنته قمة المستخدمين هو الروبوت البشري الحيوي المطور “Mornine”، والكلب الآلي ذو الأربع أرجل “Argos”، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع AIMOGA، حيث شكلا جوهر النظام البيئي الذكي لمستقبل OMODA&JAECOO.

بالإضافة إلى استكشاف التكنولوجيا المستقبلية، ركزت القمة أيضًا على مبادرات العمل الخيري المستمرة للعلامة. ففي 20 أكتوبر، حضر بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وجيني شيبلي، رئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا، حدث ركوب الدراجات العامة، حيث شهدا توقيع مشروع “الاعتناء بالطبيعة” بالتعاون بين الشركة الأم لـ OMODA&JAECOO والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN). وألقى السيد بان كي مون رسالة تأييد عبر الإنترنت.

تسريع الانتشار العالمي والتوسع المحلي

باعتبارها العلامة الأسرع نموًا للسيارات الشخصية في العالم، تواصل OMODA&JAECOO توسيع نطاقها العالمي وتعزيز تواجدها المحلي. منذ انطلاقتها قبل 18 شهرًا، دخلت العلامة 32 دولة، بما في ذلك تركيا، إسبانيا، السعودية، وإندونيسيا. تجاوزت شبكتها من الوكلاء العالميين ألف وكيل، فيما تجاوز عدد المستخدمين 360,000 مستخدم.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:

OMODA: https://nov.wjx.cn/vm/wJMj8xn.aspx

JAECOO: https://nov.wjx.cn/vm/PxVOHhe.aspx